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Главный приоритет - безопасность детей

17 апреля
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Госдума РФ приняла Закон о новых правилах государственных и муниципальных закупок для организации отдыха детей.

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Государственная Дума приняла поправки в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, «приближаются летние каникулы, и отдых наших детей должен быть организован на качественном уровне. Законом вводится правило, что закупки услуг по организации детского оздоровительного отдыха можно будет осуществлять только путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг».

Председатель Госдумы подчеркнул, что «недопустимо, чтобы безопасностью и здоровьем детей пренебрегали ради экономической выгоды, закупая услуги у тех, кто предлагает самую низкую цену».

СПРАВКА «УП»

В настоящее время федеральный закон допускает возможность осуществления закупок услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, в т. ч. путем проведения аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

Законопроектом предлагается установить обязанность заказчиков осуществлять закупки соответствующих услуг исключительно путем проведения конкурса с ограниченным участием. Изменения направлены на обеспечение допуска исключительно лиц, обладающих необходимым уровнем квалификации, и предлагающих наилучшие условия исполнения контрактов. Закон вступает в силу с момента официального опубликования.

фото: официальный сайт Госдумы РФ

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