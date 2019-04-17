Парки Ижевска готовы к открытию летнего сезона **Уже 20 апреля часть аттракционов в Летнем саду примет первых посетителей. 27 апреля состоится празд...

По прежним ценам В Удмуртии стартовала подписная кампания на второе полугодие 2019 года...

Школьники Ижевска встанут во главе администрации города **Школьники Ижевска на один день сменят парты на кресла в муниципалитете и займут должности руководит...