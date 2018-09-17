Всё было просто в эти поздние 80–е – ранние 90–е. Телевизор был чёрно–белый у всех на улице. Ходили в гости друг к другу смотреть «Санта–Барбару», сеть была только у браконьеров, которые ловили рыбу из реки Кильмезь и на старицах. Это слово – «старицы», я тоже услышал в доме напротив. Муж тёти Любы – дядя Андрей говорил: «Наловил на старице щурят», и это было сродни индульгенции на ближайшие выходные. Нет, не гифелте–фиш, но пирог с рыбой. Из развлечений в деревне, помимо книжек, была музыка – пластинки на старой радиоле. На ней можно было играть и кассеты, но пластинки – всегда надёжнее. Дед держал записи Окуджавы, записи фронтового опыта. Я слушал, а дед всегда грустнел, но ничего не рассказывал. Ещё из развлечений было пойти в гости.
Вкус детства
Можно просто было сказать: «Мы пошли к тёте Любе», и мы, её внучатые племянники, хором ломились в этот, с виду, не очень гостеприимный дом, сидели на кухне и смотрели, как она с лёгкостью закидывала поленья в печку, а тесто на сковородки, кидала их в огонь и через пару минут лепешки были готовы. К оладьям – сметана, варенье, в редких случаях сгущённое молоко или вместо оладий – картофельное пюре. Самый главный вкус детства. Нас было шестеро, внучатых племянников, и все мы были шумные и резкие. Я, правда, не очень любил приходить в гости. Игрушек не было, а мне говорили: «Ничего не трогай». Скучно же с такими.
Хранитель
Я любил обрывать календари, такие бумажные бочонки, которые были прибиты к фанерной дощечке, чтобы приблизить какой–то праздник. Или выходные, когда могли приехать мои родители. Почему–то я думал, что если вырвать страницы календаря сразу в нескольких домах, то я смогу приблизить приезд своих родителей. Ощущение, что нужно ходить к родственникам из–под палки, пропало только с годами. Это чувство, что в доме напротив жили самые близкие родственники, пропало только потом, когда мы похоронили мою бабушку, сестру тёти Любы. И как–то так случилось, что именно она стала главным хранителем семейного очага. От неё всегда можно было ожидать чего–то. «А ты что, в Америке жить собрался?» – последний её вопрос помню, когда мы гуляли в июне. «Ишь, что надумал!», – отвечала она мне на мой немой ответ.
В Ижевске
«Я вообще городская была всегда», – как–то она мне рассказывала, – «Отец Иван Блинов приехал в Ижевск и работал одним из руководителей партийной ячейки. Я приехала в город совсем молодой, поступила в школу. Училась в тридцатке». – Тут я поднял брови: «Тридцатка, ничего не путаешь?» – «Ну ты же знаешь, на Пушкинской напротив стадиона «Динамо». А в 38–м отца забрали очень быстро. Потом его оправдали, но я читала документы: его расстреляли сразу же после того, как арестовали. Следом расстреляли его секретаря. Через несколько месяцев всех оправдали, но не его. Павла Ивановна, (сестра Любы и моя бабушка), уже заканчивала медучилище, что на перекрёстке Карла Маркса и Красногеройской, там, где сейчас храм стоит, её не тронули. «Ну, конечно, я помню, баба Люба, я же поступал в это чертово училище, его потом называли медколледжем. А меня не взяли, потому что я диктант на тройку написал», – отвечал я ей. Она улыбалась. «Так вот, меня выгнали из тридцатки, как дочь врага народа. Пришлось уехать в деревню. Несколько лет жизнь голодная была, а потом война началась. Мы же городские были, ничего не умели. Приходилось всему учиться. Дрова колоть, тесто месить. А потом война началась. Твоя бабушка сразу поехала на фронт, деда твоего спасать, а я здесь осталась», – и продолжала улыбаться. Всё равно, что–то недоговаривала, медалей у неё было больше, чем у моей бабушки, её старшей сестры.
Мужской разговор
Всю жизнь, что я помню, она улыбалась. Похоронила двух мужей, осталась верной фамилии первого. Дядя Андрей, я помню его. Любил закладывать за воротник и все дни проводил на рыбалке. Сухопарый такой старик, курил постоянно. Острые черты лица, средний рост, рыжие волосы. Вечно в холщовых штанах. 9 мая он всегда напивался и шёл бить морду соседу по фамилии Динер, этническому немцу. «Видно, на войне слишком тяжело пришлось», – объяснял мне отец. Мне было совсем немного, чтобы понимать вес всех наград. Я помню, всегда просил у деда поиграть его медалями и орденами. Он легко давал мне. Дед всегда хотел дожить до 50–летия Победы. А всё, что я помню, так это его медали и его щетину, которой он меня всегда царапал. Пригородный «Ижевск – Кильмезь» прибывал поздно ночью. Мы приходили домой совсем за полночь. Дед просыпался, встречал нас, обнимал, царапал своей щетиной, а я ему кричал: «Дед, отпусти!!!». Откуда я мог знать тогда, что эта щетина будет самым ласковым прикосновением, которое помнит моя кожа до сих пор.
Совершенно не помню, как похоронили дядю Андрея. Но помню, что когда рыбачили с соседским внуком Динера, которого среди своих звали Сиропчик, то мы на пару всегда шаманили, перед тем, как забросить наживку в воды реки Кильмезь: «Дух дяди Андрея, помоги!». А потом тётя Люба сошлась с бывшим председателем колхоза (или мне так казалось), он был похож цветом на целлюлозный шарик с глазами и ртом, он не любил шумную ватагу детей–родственников. Его звали Елизар Гаврилыч. А за глаза мы называли его Горынычем, но у него была машина ВАЗ–2102. Он изредка катал нас на своей машине и мы мирились с его нелюбовью. Потом он перевёз тётю Любу из Кильмези в Сюмси. Всего–то 50 километров, но от заброшенного лесозаготовительного посёлка её увезли в цивилизацию, с Домом культуры и проведённым газом. Хотя думаю, он увёз её специально, чтобы не видеть молодёжь, которая сеет хаос, вместо картошки.
Наш стержень
Я даже не заметил, когда в семье стали говорить не тётя Люба, а баба Люба. Кажется, это произошло, когда умерла наша бабушка, её родная сестра, Павла Ивановна. И в какой–то момент баба Люба стала единственным стержнем, который всех держал. Баба Люба превратилась в семейный, как говорят по–английски, ice–breaker, вопрос, который призван крушить лёд в разговоре и разрешает переходить к более интимным моментам. Например, к деньгам или к погоде, или к смерти. Она была единственной, кто относился к этой дурацкой смерти легко. Хотя чего ещё можно ожидать от ветерана Великой Отечественной войны?.. Но всё–таки это была любовь, в первую очередь. Одна из моих младших сестёр, которая была гораздо ближе к ней, как–то рассказывала мне, что баба Люба повторяла постоянно: «Я давно место с Андреем приготовила. И всегда говорила: – «Андрей, ты меня жди»». Мы ж не могли понять тогда это по молодости. Да и до сих пор не можем: что за любовь к покойнику? Кто ж знал, что это не любовь, а просто жизни нет без него, без Андрея.
Когда Горыныча похоронили, из Сюмсей баба Люба переехала в Уву, к родственникам, потом в Ижевск. Несколько лет назад она сломала шейку бедра. В 90–то лет. Это началось приговором. Кто бы говорил! Операция была успешной, и баба Люба ещё несколько лет ходила на своих двух. Потом снова потеря равновесия, падение и второй перелом шейки бедра. Все доктора отказывались оперировать. «Наркоз не перенесёт», – объяснял мне отец.
Последняя встреча
В последнюю нашу встречу показывал ей результаты её фотосессии на своём новом айфоне. Холодный июнь 2018 года. Она уже была в коляске, периодически забывала окружающих, но при этом очень ловко училась просматривать свои фотки. Пролистывать, отматывая экран. «Ну вот на этой фотке прям вышла молодухой, хоть и в кресле», – говорила она. Я ей кивал, конечно: «Ну, ты ещё правнуков моих не видела, конечно, молодуха». «Молодуха» – это было её слово.
Удивительно же: человек родился через три года, после принятия плана ГОЭЛРО, а умер в эпоху, когда можно фотографии просматривать на телефоне одним движением пальца. Пытался ей рассказать, что Санта–Барбара – это совершеннейшая дыра к северу от Лос–Анджелеса, и что в удмуртской Кильмези проживало больше людей, чем в этой чёртовой Санта–Барбаре. Она кивала головой, но, кажется, никогда мне не верила.
Этим же летом холодного 2018–го я нашёл у отца в мастерской ледорез. Обычно таким зимние рыбаки сверлят лёд. Спросил: «Откуда?» – «Тети Любы», – ответил папа.
– Она пыталась научить дядю Андрея рыбачить, чтобы он не пил много.
– Погоди, ты хочешь сказать, что умела рыбачить?
– Конечно, умела. Ты даже не представляешь, сколько она могла наловить за один заход.
– А дядя Андрей никогда не рыбачил до знакомства с ней?
– Никогда. Она его научила рыбачить, чтобы он пить перестал.
– Спасибо, пап. Вот ты сейчас разрушил самое большое заблуждение моего юношества.
Любовь Ивановна Никандровна (Блинова) ушла из жизни 10 сентября. 14.01.1923 – 09.09.2018. Покойся с миром, дорогая баба Люба. Любящая тебя семья.
Павел Пуш. Нью–Йорк. 10.09.1018
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