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Главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин провел встречу с жителями Можги по проблемным вопросам в сфере ЖКХ

6 марта
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Img 3189 Главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин провел встречу с жителями Можги по проблемным вопросам в сфере ЖКХ

Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин по поручению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича 2 марта встретился с жителями города Можги. Поводом послужили жалобы жителей на двойные платежные документы за услуги ЖКХ, которые они получили в январе текущего года, сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртии.

Жильцы более 300 домов, обслуживаемых ООО УК ЖЭУ, оказались в непростой ситуации. По состоянию на 1 февраля 2017 года, у управляющей компании образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией МУП ЖКХ в размере более 65 млн. рублей. Из-за долгов муниципальное предприятие решило расторгнуть договор с ООО УК ЖЭУ и выставило собственникам жилья свои счета для оплаты коммунальных услуг.

Управляющая компания посчитала действия МУП ЖКХ незаконными и 20 января направила исковое заявление в Арбитражный суд Удмуртской Республики о признании действующим договор на поставку коммунальных ресурсов. Судебное заседание назначено на 20 марта текущего года.

В настоящее время проводится активная работа по переходу многоквартирных домов на «прямые» договора с поставщиком ресурсов - МУП ЖКХ.

После встречи с жителями проблемных домов главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин принял участие в совещании с участием министра энергетики, ЖКХ и регулирования тарифов Ивана Маринина, руководителя региональной Госжилинспекции Марата Исмагилова, а также представителей ресурсоснабжающей организации города Можги и правоохранительных органов, на котором обсуждалась данная ситуация.

В ходе совещания Дмитрий Мусин рекомендовал органам исполнительной власти и местного самоуправления, а также правоохранительным и надзорным ведомствам, разобраться в ситуации и в ближайшее время нормализовать систему оплаты коммунальных услуг.

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