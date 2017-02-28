22 февраля состоялась встреча главного федерального инспектора по Удмуртской Республике Дмитрия Мусина с депутатами муниципальных образований «Камбарское» и «Камбарский район».
Рабочая поездка в Камбарский район была организована по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича после официального обращения народных избранников, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
В письме к полномочному представителю депутаты обозначили вопросы социального и экономического развития Камбарского района. Особую обеспокоенность жителей, по словам депутатов, вызывают введение тарифов за пользование мостовыми переходами через реки Кама и Буй, а также размещение на территории имущественного комплекса по уничтожению химоружия промышленных отходов I и II класса опасности.
Напомним, данные вопросы были вынесены на обсуждение в ходе совещания по реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у г.Камбарка» под руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича 17 февраля текущего года. В мероприятии приняли участие глава Удмуртии Александр Соловьев, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Юрий Молчанов, представители Ростехнадзора, Росавтодора, региональных органов государственной власти, концессионера проекта.
По итогам совещания Михаил Бабич отметил, что «понимание с концессионером по поводу установки справедливого тарифа на проезд через мост будет достигнуто в ближайшее время».
Все вопросы, озвученные депутатами муниципальных образований «Камбарское» и «Камбарский район», главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике взял на контроль.
Фото: пресс-служба ГФИ по УР
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