25 января Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин с рабочим визитом посетил подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии региона. Совместно с начальником территориального Управления Росгвардии полковником полиции Ильясом Ханнановым они провели осмотр зданий и прилегающей территории по месту дислокации подразделений, сообщает пресс-служба Росгвардии по УР.
Дмитрий Мусин рассказал сотрудникам о важности создания Росгвардии и уровне ответственности каждого сотрудника и военнослужащего за выполнение задач, возложенных на Федеральную службу войск национальной гвардии. Полковник полиции Ильяс Ханнанов довел итоги первого этапа формирования территориального Управления Росгвардии и его структурных подразделений, а также о предстоящих двух этапах формирования Росгвардии в 2017 году.
В завершении Дмитрий Мусин выразил благодарность бойцам спецподразделений за вклад в обеспечение общественной безопасности на территории Удмуртской Республики и выполнении служебно-боевых задач в Северо–Кавказском регионе.
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