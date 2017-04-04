Главный федеральный инспектор по Удмуртии с рабочим визитом посетил Завьяловский район. Темой визита стал проблемный газопровод высокого давления «Ижевск-Сокол», пролегающий прямо под частными постройками, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
Дмитрий Мусин 31 марта прибыл в село Ягул Завьяловского района. Вопрос, который здесь остается актуальным на протяжении нескольких лет, – расположение газопровода высокого напряжения «Ижевск-Сокол» под частными земельными участками. На сегодняшний день непосредственно на трассе газопровода размещены 137 частных домовладений и строений.
Сложившаяся ситуация угрожает безопасности граждан, проживающих в домах, расположенных вблизи и на трассе газопровода, являющегося опасным производственным объектом с нормативным давлением 6 атм. В течение 2014-2016 годов на этом участке произошло 8 порывов, общая стоимость аварийно-восстановительных ремонтных работ составила около 2 685 тыс руб.
На выездном совещании под руководством Дмитрия Мусина приняли участие руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Михаил Коняхин, представители министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии, глава МО «Ягульское» Сергей Баженов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Вершинин.
Вопрос с газопроводом был взят на особый контроль еще после визита в регион заместителя полпреда ПФО. В октябре прошлого года Олегом Мельниченко было поручено Правительству Удмуртской Республики разработать дорожную карту по решению вопроса по безопасной и надежной эксплуатации данного газопровода.
На сегодняшний день проведены работы по завершению выполнения кадастровых работ по определению границ существующих газораспределительных сетей, проведены кадастровые работы с установлением охранной зоны газопровода, а также, по словам главы муниципального образования Сергея Баженова, уведомлены все собственники земельных участков о схеме расположения газопровода, кроме того – о наложении ряда ограничений использования таких участков в соответствии с действующим законодательством.
Несмотря на проделанную работу, вопросов по данной теме остается много. Ситуация находится под контролем аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и лично главного федерального инспектора по Удмуртии. До начала мая текущего года Правительству Удмуртии было рекомендовано дополнить и расширить дорожную карту с прописанием конкретного плана действий по урегулированию вопросов с собственниками земельных участков, а так же по безопасной эксплуатации газопровода.
Фото: пресс-служба ГФИ по УР
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