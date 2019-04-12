Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров представил нового главного федерального инспектора по Удмуртии. Им стал Сергей Панов, который в течение 10 лет возглавлял региональную прокуратуру.
К своим обязанностям Сергей Панов приступил сегодня, 12 апреля. Как отметил Игорь Комаров, перед новым ГФИ по Удмуртии стоят большие задачи:
– Сергей Валентинович прекрасно знает Удмуртию, он хорошо знаком с жизнью региона, с проблемами жителей. В должности главного федерального инспектора по Удмуртии перед ним стоят большие задачи. Исходя из функциональных обязанностей – это координация работы правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, защита интересов граждан, сохранение правопорядка. И благодаря предыдущему опыту работы и знанию региона, я думаю, есть все основания быть уверенным, что у Сергея Валентиновича всё получится.
Полпред президента России в ПФО также отметил, что сегодня одна из самых важных задач – исполнение указа главы государства. Поэтому Сергею Панову предстоит работа по координации и контролю реализации национальных проектов.
– Я надеюсь, что мы будем работать одной командой, – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов. – Нам нужен своевременный подсказ, качественный и профессиональный контроль за работой команды правительства, глав муниципальных районов. Этого не надо избегать, потому что все допускают ошибки. <...> Для достижения общих целей полезно спрашивать совет у более опытных людей. Я думаю, в таком формате мы будем работать с Сергеем Валентиновичем.
Напомним, в июне 2018 года Сергей Панов был назначен советником главы Удмуртии по правовым вопросам. О том, что он освобождён от этой должности, стало известно вчера, 11 апреля. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы и правительства республики.
Бывший ГФИ по Удмуртии Дмитрий Мусин покинул свой пост после 7 лет работы в марте 2019 года. Обязанности ГФИ по УР исполнял Григорий Сергеев, который до этого работал федеральным инспектором по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.
Справка «УП»:
Сергей Панов родился 5 апреля 1958 года в селе Сатино Пермского края. В 1983 году окончил Свердловский юридический институт, после чего на следственной и прокурорской работе в органах прокуратуры Удмуртской Республики занимал должности: стажер, старший следователь, заместитель прокурора, прокурор г. Сарапула, первый заместитель прокурора Удмуртской Республики.
С 2003 по 2008 год занимал должность главного прокурора Томской области.
С 2008 по 2018 год работал главным прокурором Удмуртской Республики.
С июня 2018 года по 11 апреля 2019 года был советник главы Удмуртской Республики по правовым вопросам. Депутат Государственного совета Удмуртии.
Имеет звание Государственного советника юстиции 2-го класса.
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