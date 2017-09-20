В Выставочном центре «УДМУРТИЯ» завершили работу Всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». Шестнадцатые по счету выставки проходили в новом формате - впервые в павильоне на Центральной площади Ижевска. Специальными разделами промышленных выставок стали «Энергетика. Энергосбережение», «ЖКХ. Инженерные сети» и «Комплексная безопасность».
С 12 по 15 сентября свои достижения и инновации на выставках демонстрировали 74 предприятия из 11 регионов России, а также Германии. Промышленный и энергетический комплексы Удмуртии представили 36 предприятий. На стендах участников можно было увидеть продукцию и технологии 15 стран мира.
Специалисты обменялись опытом и расширили свои профессиональные знания в рамках деловой программы. Она включала в себя проведение коллегии Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики, обучающего семинара по повышению энергоэффективности в организациях, Школы грамотного потребителя услуг ЖКХ, Дней молодого специалиста. С участием сотрудников ГУ МЧС России по Удмуртской Республике состоялись семинары, демонстрация пожарной техники, показательные учения по ликвидации ДТП, игровые мероприятия для детей.
По словам участников, комплексное объединение разных тематик в рамках единой экспозиции способствовало расширению круга потенциальных клиентов. В дни выставок состоялись плодотворные деловые встречи и профессиональные знакомства, были достигнуты договоренности о сотрудничестве и возможной реализации проектов.
За четыре дня экспозиции увидели 7600 специалистов металлургических, машиностроительных производств, нефтегазовой промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, организаций других направлений деятельности, а также население республики, интересующееся вопросами энергосбережения. Посетители отметили, что данные выставки показывают вектор развития промышленности и энергетики Удмуртской Республики, а также что в экспозиции этого года представлено больше новых компаний.
Фото: vk.com
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