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Главное слово - ответственность

13 августа
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Когда умер Сталин, журналисты «Удмуртской правды» не выходили из редакции целую неделю

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Более сорока лет проработал в «Удмуртской правде» заслуженный работник культуры и журналистики Удмуртии Лев Яковлевич Толкач – собственным корреспондентом, заместителем ответственного секретаря и почти тридцать – ответственным секретарем.

Секретариат – сердце редакции: сюда журналисты приносят свои материалы, здесь тексты проходят вычитку и при участии корректоров – правку, отсюда поступают дальше - раньше в типографский набор, а сейчас – на компьютерную верстку. С той поры, когда в газете работал Лев Яковлевич, все изменилось в технологии подготовки газеты к печати, но ничего не изменилось в профессиональных требованиях к личности ответственного секретаря, где главное слово – ответственность.

Личность Льва Толкача и его судьба неотделимы от истории нашей страны и республики. И если мы, журналисты редакции, знали его в основном с профессиональной стороны, то его близкие – более полно. Поэтому беседа с сыном Льва Яковлевича Юрием Толкачом, композитором, музыковедом, заслуженным деятелем искусств Удмуртии, позволит дополнить портрет коллеги.

Воткинский Левитан

Детские и школьные годы Льва Толкача прошли в Киеве. Его отец был классным кузнецом, трудился на знаменитом военном заводе «Арсенал». Лев Толкач закончил украинскую школу, прекрасно знал, кроме русского и украинского, идиш, неплохо владел немецким. Немного играл на скрипке: семья, к сожалению, не смогла обеспечить ему более основательное музыкальное образование. Но любовь к музыке осталась на всю жизнь, так же, как и любовь к театру. Начиналась она с оперетты: над школой, где учился Лев Толкач, шефствовал Киевский театр оперетты. Маленький мальчик просмотрел весь его репертуар и мог свободно напеть все знаменитые арии Легара, Штрауса, Кальмана.

Желание быть журналистом появилось рано: в школьные годы он уже был корреспондентом киевской пионерской газеты. Всегда с громадной любовью Лев Толкач вспоминал свою школу и, работая в секретариате «Удмуртской правды», постоянно вел тему школьного образования в Удмуртской Республике.

В первые же недели Великой Отечественной войны немцы почти беспрепятственно дошли до Днепра. Военную промышленность срочно эвакуировали за Волгу, на Урал. Как рассказывал сыну Лев Яковлевич, эшелон, которым он и его родители уезжали в Воткинск, на место будущего размещения завода «Арсенал», был последним. Вся родня, которая не успела эвакуироваться, была расстреляна фашистами в печально знаизвестномменитом Бабьем Яру.

После радостного детства наступила суровая юность. В армию Льва Толкача не взяли из-за плохого зрения. Парнишка пошел работать на Воткинский машиностроительный завод токарем – обтачивал минные корпуса. Потом он всю жизнь с благодарностью и уважением вспоминал своих наставников из Воткинска. Поступил заочно на исторический факультет Ижевского пединститута и начал работать в редакции газеты «Ленинский путь», которая существует и по сей день, правда, сменив название. Одновременно был диктором на воткинском радио: читал новости, то есть слыл воткинским Левитаном. Своим первым учителем в журналистике считал Аркадия Георгиевича Кочнева – самого известного воткинского репортера, который потом стал сотрудником «Удмуртской правды».

Семья коренных воткинцев Петровых, еще не видя Льва Толкача, отмечала, как выразительно и четко он ведет передачи по радио. И когда дочь Валентина привела жениха знакомиться с родителями, то вопросов к нему не было. На широкой свадьбе гулял весь Воткинск, даже когда молодые уже уехали в Ижевск, где работали и учились, пир продолжался.

Работали сутками и неделями

В конце сороковых и далее вплоть до «оттепели» журналистика была в основном мужской профессией. В «УП» работали фронтовики, коммунисты, люди, привыкшие к железной дисциплине и слову «надо». Как рассказывал Лев Яковлевич, секретариат был тогда командным пунктом. Трудовой день начинался в восемь утра, а заканчивался порой на следующие сутки, если в номер шли срочные правительственные и партийные документы. Под утро от Дома печати, что на Пастухова, 13, он шел домой пешком. А в 1953 году, когда умер Сталин, секретариат, по рассказам Льва Яковлевича, не уходил из редакции целую неделю. На работе спали и ели. Был такой стресс, что Лев Яковлевич, до этого бросивший курить, затянулся снова. Но потом опять бросил, и уже навсегда.

Единственная тогда республиканская газета на русском языке для взрослого читателя выходила вплоть до конца века каждый день, кроме воскресенья. А это значит – все статьи сдавались в номер, очень быстро. От журналистов требовалась оперативность и собранность. Утром - сбор материала. За пределы Ижевска еще в пятидесятые годы, как рассказывал журналист нашей газеты Виталий Арефьев, выезжали на лошадях, запряженных в телегу. К полудню нужно вернуться и вскоре сдать готовую статью. А секретариат в это время вертелся как на иголках – чем заполнить газету, если командировочный застрянет где-то в пути?

Лев Толкач всегда совмещал обязанности по выпуску газеты с журналистикой. В 50-е годы с головой окунулся в театральную жизнь Ижевска, рецензировал спектакли и даже выпустил в 1955 году книгу о театрах Удмуртии. После его кончины в его архиве остались многочисленные материалы об актерах и режиссерах, которые достойны быть подготовлены к печати – ведь это история, которая может забыться.

Лев Яковлевич был человеком энциклопедических знаний и феноменальной памяти, что очень важно во времена без Интернета и Википедии, когда одним-двумя кликами можно найти что угодно. В своей голове он держал имена, отчества, фамилии, звания, должности огромного количества людей, всех руководителей республики, районов и городов, точное написание многочисленных учреждений и организаций. Мог в один момент назвать любую дату. Сколько ошибок удалось избежать в газете благодаря ему! Он был редакционной энциклопедией: о чем ни спросишь, на все даст точный ответ.

На его рабочем столе всегда был идеальный порядок – многочисленные бумаги находились в известном ему расположении, и по требованию он сразу доставал то, что запрошено.

Мужское братство

Это было поколение сильных и мощных характеров, людей, прошедших огонь и воду, видевших смерть, и ничего не страшащихся. Руководить таким коллективом мог только им подобный. И хотя Лев Яковлевич был человеком иного склада и в огне войны лично не причащался, но он умел выстроить отношения с каждым. Был человеком неконфликтным, и вспыхнушие страсти, а в секретариате они разгораются неизбежно, мог погасить на корню, принимая людей такими, какие есть, и пробуждая в них лучшие качества. В те времена сложилось мужское журналистское братство «Удмуртской правды», о котором до современников дошли легенды.

– Папа всегда с огромной приязнью и теплотой говорил о старших товарищах, которые продолжали обучать его журналистским премудростям, - вспоминает Юрий Львович Толкач. – Ценил Ивана Сергеевича Бадьина, Дмитрия Павловича Казанцева, Анатолия Ивановича Писарева. Следующим поколениям редакции любил рассказывать истории об этих «мамонтах» республиканской журналистики.

Когда он выходил из кабинета перекинуться парой слов с коллегами, его громкий жизнерадостный смех разносился по всему коридору. Он хранил в памяти забавные истории, легенды, связанные с газетой. Так, в адрес одного из сотрудников редакции было сочинено четверостишие: «Очаровал издателя и выпустил брошюру. Попал в Союз писателей, но не в литературу». Его афоризмы запоминались надолго: «Награда – знак того, что начальство в данный момент благоволит к этому человеку». Кто с этим поспорит?

Круг интересов

В то время среди интеллигенции считалось дурным тоном не читать книг, не слушать классическую музыку, не собирать альбомы репродукций больших художников. В семье Толкача была одна из лучших домашних библиотек. Лев Яковлевич был большим книгочеем: больше любил русскую литературу, но номером один в его списке раритетов шла «Божественная комедия» Данте Алигьери. Сейчас домашние посиделки с приглашением друзей и знакомых стали редкими, а в те поры не было недели, чтобы в доме не собирались теплые компании. В доме Льва Яковлевича это были артисты Русского театра во главе с режиссером Соломоном Абрамовичем Гляттером, художник удмуртского театра Георгий Ефимович Векшин и коллеги-журналисты.

– Все они - люди высокой культуры, остроумные, за словом в карман не лезли. Крупные личности, - восхищается Юрий Толкач. - Беззаветно любили свою профессию, литературу, поэзию. Были влюблены в Серебряный век. Когда собирались, не анекдоты травили. Обсуждали последние новинки, спорили, читали стихи. А как пели комсомольские песни 20-х годов, частушки! Глядя на них, я понял, что такое настоящий журналист. Казанцев, зав. отделом информации, - душа компании. А какой образованный человек выпускник Московского университета Иван Бадьин, бывший до папы ответственным секретарем, тоже человек-энциклопедия. Константин Ананьевич Камский, зав. отделом сельского хозяйства, - оригинальнейшая фигура, друг Аркадия Гайдара, сам писал стихи, перевел на русский поэму «Италмас». А художник «УП» Померанцев и его жена искусствовед Татьяна Лебедева из семейства князей Уваровых! Общение с такими людьми становилось настоящим пиром интеллекта, как это называл великий пианист Нейгауз. Причем они не были снобами – наоборот, очаровательно просты в отношениях, как и положено настоящим представителям высокой культуры. Мне несказанно повезло, что я рос в окружении таких людей. Мне повезло, что у меня был такой замечательный отец.

В этом году газета «Удмуртская правда» отмечает 100-летие со дня создания. За это время прошли и растворились в небытии несколько поколений ее сотрудников и руководителей, оставив по себе след в виде информаций и корреспонденций, отчетов и интервью в старых подшивках, хранящихся в архивах. Лев Яковлевич Толкач – целая эпоха в жизни редакции, человек, отмеченный своим временем и воспитанный им, свидетель и соавтор большого отрезка истории.

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Автор статьи

1021054 Нина ПУЗАНОВА Все материалы этого автора

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