Тюменцы выиграли велогонку Чтобы финиш многодневки был успешным, дорожные рабочие отложили заливку дороги битумом до окончания в...

Старт на юбилейной волне Многодневная велогонка «Удмуртской правды» на этой неделе продолжила свою историю. В 66-й раз она взя...

Результаты на «лыжной» трассе Многодневная велогонка «Удмуртской правды» на этой неделе продолжила свою историю. В 66-й раз она взя...