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**«Свеча Памяти» - под таким названием в музее МВД по Удмуртской Республике прошла акция, посвящённа...

**В редакции говорили о том, как будет развиваться сельское хозяйство Удмуртии, и о том, как научитьс...