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Главная цель – возместить ущерб. Как в Удмуртии борются с невыплатой зарплаты работникам

7 сентября
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Многие из нас помнят времена, когда невыплата заработной платы была почти повсеместным явлением. Государство смогло изменить ситуацию благодаря принятым законодательным актам, жёстким мерам по отношению к неплательщикам, созданию системы контроля над состоянием дел на предприятиях и в организациях, нарушающих конституционные права граждан по оплате труда.

13 zp.jpg.pagespeed.ce.y12y8rvgwi Главная цель – возместить ущерб. Как в Удмуртии борются с невыплатой зарплаты работникам

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Но проблема с задержкой и невыплатой зарплаты, стипендий, пособий пусть и не в столь острой форме, как прежде, продолжает существовать. Важно то, что ни одна из них не остаётся без внимания и обязательного конкретного решения.

Защита прав граждан на полную и своевременную оплату труда – приоритетное направление деятельности Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике. Именно от следователей во многом зависит восстановление справедливости в трудовых отношениях работодателя и работника.

Как рассказал следователь Октябрьского отдела Следственного управления по Удмуртии Алексей Михеев, расследование уголовных дел по факту невыплаты заработной платы имеет свою специфику.

– Если дело расследовали, направили его в суд для разрешения по существу, а деньги не возместили, это не высший пилотаж. Мы своей цели не достигли. Для нас главное – выплатить возмещение ущерба, – говорит Михеев.

Поэтому следователь выступает в роли психолога, ему важно в ходе подследственных действий, в том числе обысков и допросов, наладить контакт с нарушителем закона, убедить его добровольно и сознательно исправить ошибку. Такое ведение следствия помогло Михееву найти общий язык с предпринимателем, который самостоятельно погасил долги по зарплате всем 29 своим работникам. Общая сумма долга составила 3,5 миллиона рублей.

Но есть и такие дела, расследование которых затягивается на многие месяцы, как это случилось с руководителем обанкротившейся фирмы «Нефтегазсервис «Восток». В потерпевших оказались 200 человек, работавших вахтовым методом и живших в разных регионах страны. Пришлось разыскивать каждого из них, вести поиск имущества, запрятанного в каком–то таёжном посёлке, доказывать в суде правомерность ареста имущества, продажа которого решала вопрос по выплате долгов по зарплате. Злостные неплательщики должны нести самые серьёзные наказания.

Вместе с тем руководство следственного управления исходит из того, что цель уголовного преследования за преступления экономической направленности, в том числе связанных с невыплатой зарплаты, состоит вовсе не в изоляции нарушителя от общества, а в возмещении причинённого ущерба и восстановлении нарушенных прав работников. Поэтому следователи действуют не только уголовно–правовыми методами, но и убеждением. Иногда рабочие встречи с руководством предприятий, где возникла задолженность по зарплате, разъяснение законодательства и возможных последствий оказываются очень эффективными и приводят к погашению образовавшейся перед работниками задолженности. Например, в ходе проведения доследственных проверок возмещена невыплаченная зарплата – более полумиллиона рублей (МУП «Коммунсервис» 495 тысяч рублей, ИП Корепанов 16 тысяч рублей).

Эффект взаимодействия

В своей работе следственное управление большое значение придаёт взаимодействию с территориальными инспекциями налоговой службы, городскими и районными центрами занятости населения, районными отделами Удмуртстата, организациями Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, администрациями муниципальных образований. Одним словом, со всеми, кто обладает информацией о фактах нарушения трудового законодательства – неофициального трудоустройства, выплат заработной платы ниже МРОТ, а также невыплаты заработной платы.

Представители следственного управления постоянно принимают участие в заседаниях рабочей группы по ликвидации задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений в Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, на которых заслушиваются руководители предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы, рассматриваются предложения по решению вопроса о выходе из сложившейся ситуации.

В 2018 году на 10 заседаниях рабочих групп были заслушаны представители 36 хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате и страховым взносам во внебюджетные фонды. В результате принятых мер 6 250 работникам выплачена задержанная заработная плата, общая сумма выплат составила более 150 миллионов рублей.

Ежемесячно сотрудники аппарата следственного управления участвуют в заседаниях республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка в Удмуртской Республике, проводимых Председателем Правительства Удмуртии. Следователи в курсе деятельности рабочих групп при администрациях муниципальных образований республики по оценке экономической ситуации и нарушений трудового законодательства.

Кстати, информация о наличии задолженности по заработной плате на предприятиях республики, которую получает следственное управление, еженедельно доводится до районных следственных подразделений с постановкой вопроса о необходимости проведения процессуальных проверок.

На выезд – к потерпевшим

Снижению социальной напряжённости способствует проведение выездных личных приёмов работников организаций, перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы. Личные приёмы по инициативе следственного управления проводятся с участием руководителя Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, уполномоченного по правам человека, руководителей республиканских министерств и ведомств.

Например, в конце декабря 2016 года руководитель следственного управления провёл выездной личный приём работников ООО «Ижевский кирпичный завод». А уже в январе вторым отделом по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы 68 работникам предприятия. В течение трех месяцев предварительного следствия задолженность по заработной плате перед всеми работниками ООО «Ижевский кирпичный завод» на общую сумму 4 819 149,14 рубля была погашена в полном объёме.

Положительный результат принёс личный приём граждан в Воткинске на ООО «Завод радиотехнологического оснащения», где имелась задолженность по заработной плате перед 190 работниками на общую сумму 10 700 000 рублей. По итогам встреч с потерпевшими здесь была организована процессуальная проверка. Во время ее проведения руководство предприятия погасила задолженность перед работниками на общую сумму более 7 000 000 рублей.

11 июля 2017 года в день личного приёма работников Ижевского филиала ОАО «Уралэлектромонтаж» долги по зарплате на предприятии составляли свыше 5 000 000 рублей. Уже на следующий день после встречи с коллективом следственным управлением было возбуждено уголовное дело по этому факту. И в течение двух недель работникам выплатили задолженность, которая составляла более 3 миллионов рублей.

Законодательная инициатива

В августе прошлого года следственное управление обратилось в Государственный Совет Удмуртской Республики с предложением выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой. Она касается внесения примечаний к ст. 145.1 УК РФ, предусматривающей возможность освобождения от уголовной ответственности работодателя в случае погашения им в полном объёме просроченной задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным социальным выплатам до окончания предварительного расследования или на стадии процессуальной проверки.

Разработанный совместно с постоянной комиссией Государственного Совета по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект в апреле этого года единогласно одобрен депутатами Удмуртского парламента и передан на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.

Благодаря комплексу мер, направленных следственным управлением на скорейшее погашение задолженности по заработной плате, за 2017 год удалось практически по всем уголовным делам и ряду материалов проверки добиться её возмещения. Так, по расследованным уголовным делам погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 40 миллионов рублей.

В настоящее время ущерб по возбуждённым делам составляет 13,2 миллиона рублей, возмещено 10,1 миллиона рублей. Это 76,8 процента. В прошлом году возмещено 7,5 миллиона рублей.

Факты

По данным Росстата наименьшую задолженность по зарплате среди регионов ПФО зарегистрировали в Удмуртии.

На 1 июля 2018 года долги по выплате заработной платы в республике составили 200 тысяч рублей.

На втором месте – Башкортостан (400 тыс. рублей), далее – Мордовия (1,3 млн. рублей), Марий Эл (3,3 млн. рублей).

Лидеры антирейтинга – Кировская область (44,2 млн. рублей), Чувашия (17,5 млн. рублей) и Саратовская область (16,6 млн. рублей).

Всего работодатели ПФО не выплатили своим сотрудникам 147,6 млн. рублей.

По России суммарная задолженность составила 2802,6 млн. рублей – это на 0,5 процента меньше по сравнению с данными на 1 июня 2018 года.

На 1 августа 2018 года по Удмуртской Республике по данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, суммарная просроченная задолженность составила 182 тысячи рублей и по сравнению с 1 июля 2018 года увеличилась на 30 тысяч рублей. Задолженность имела одна организация перед 24 работниками. Сумма задолженности в среднем на одного работника составила 7583 рубля.

Фото buhguru.com

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Автор статьи

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