В совещании также приняли участие руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, Главы ряда субъектов России, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества. Александр Бречалов проинформировал участников заседания о ходе подготовки итогового доклада по содействию развитию конкуренции в РФ.
«На мой взгляд, структура доклада последовательно отражает наиболее важные вопросы и проблемы в ключевых сферах развития конкуренции. Вы знаете, что в декабре прошлого года подписан Указ Президента РФ «Об основных направлениях политики по развитию конкуренции». Основной посыл – это действенная защита конкуренции, которая может быть обеспечена только при комплексном подходе всех заинтересованных органов, учреждений и организаций.
Указом также утверждён Национальный план развития конкуренции. Практика применения этих документов, конечно, ещё не наработана, но и у Федеральной антимонопольной службы, и у моих коллег – Глав регионов, я уверен, есть накопленный опыт по содействию развитию конкуренции. Речь идет о антимонопольном регулировании на федеральном уровне, о реализации Стандартов развития конкуренции в субъектах РФ», - сказал в своём вступительном слове руководитель Удмуртской Республики.
Глава Удмуртии отметил, что для работы по подготовке доклада будет сформирован секретариат рабочей группы, которую возглавит Михаил Хомич – постоянный представитель Главы УР при Президенте РФ, заместитель Председателя Правительства УР. Срок приёма предложений в доклад от регионов и заинтересованных структур определён до 7 февраля текущего года.
«Все предложения, которые возникнут у вас в ходе работы, вы можете направлять в секретариат (его координаты есть у вас в материалах). Секретариат совместно с редакционной группой проведёт анализ поступивших предложений с тем, чтобы максимально учесть их при подготовке доклада рабочей группы к следующему заседанию. Коллеги, очень важно, чтобы каждый регион дал конструктивную чётко сформулированную обратную связь по всем материалам, которые у вас находятся. <…> Давайте все ваши позиции и инициативы отработаем именно в формате рабочей группы», - обратился к участникам заседания Александр Бречалов.
Далее на подходе к журналистам Глава Удмуртской Республики пояснил, что основная задача, стоящая перед рабочей группой, - разработать действенные механизмы по развитию конкуренции. По словам Александра Бречалова: «Доклад должен стать такой реальной дорожной картой на годы для всех регионов и для страны, как нам больше развивать малый бизнес, доступ к государственному заказу, а соответственно лучшие и качественные услуги и продукцию для населения».
Одним из примеров таких механизмов руководитель Удмуртии назвал работу субъектов РФ по эффективному использованию государственных и муниципальных активов, в том числе, в части освобождения от унитарных предприятий и акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность при участии муниципалитетов и государства, и которые, по мнению Александра Бречалова, сдерживают развитие конкуренции и развитие рынка.
«Всё очень просто. Мы проводим тотальный анализ всех наших предприятий, в которых есть собственность республики, муниципалитетов, оцениваем их эффективность. Если они неэффективны, привлекаем соответственно инвесторов», - прокомментировал Глава УР.
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