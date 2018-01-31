В четыре раза больше. Поддержка предпринимателей – в приоритете у Команды Удмуртии На минувшей неделе Глава Удмуртии провёл в Москве несколько важных встреч. Их итоги он прокомментиров...

Удмуртэнерго приступило к реализации инвестиционной программы 2018 года В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» приступили к реализации инвестиционной прогр...

Историческое решение. Бизнес и власть объединяются ради сохранения и развития города На Форуме малых городов России в Коломне 17 января Владимиру Путину представили стенд Сарапула и позн...