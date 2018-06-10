Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, обсуждалась механика разработки органами власти регионов ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики и планы «дорожных карт» развития конкуренции в субъектах РФ.
Напомним, что по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития конкуренции – Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавлял рабочую группу по подготовке к Госсовету, пошедшему 5 апреля 2018 года, - Президентом страны Владимиром Путиным был дан ряд поручений, касающийся разработки системных документов федерального и регионального уровня, а также перезагрузки существующих проектов.
Как уточнил Игорь Артемьев, в настоящий момент в Правительство России Федеральной антимонопольной службой внесена комплексная «дорожная карта» развития конкуренции, включающая в себя 19 основных отраслей экономики. В ближайшее время она будет утверждена.
Кроме того, в каждом субъекте в срок до 1 декабря должна быть актуализирована либо разработана и принята своя «дорожная карта» по развитию конкуренции, включающая в себя основные показатели развития конкуренции в регионе. Также до 1 января 2019 года должны быть внесены изменения в положения об органах власти субъектов РФ, предусматривающие приоритет мероприятий по развитию конкуренции.
Перезагрузка ждёт и Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В нём будут обновлены показатели, отражающие долю организаций частной формы собственности в отраслях и сферах экономики регионов.
В рамках обеспечения исполнения поручений Президента России антимонопольная служба разработала 41 методику расчёта ключевых показателей развития конкуренции в субъектах РФ, а также подготовила типовой план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в регионе. В данном направлении руководитель ФАС пообещал оказывать необходимую поддержку и содействие, которые потребуются регионам для реализации поручения Президента, и отметил, что в июне-июле 2018 года ФАС проведёт выездные совещания по вопросам реализации Нацплана и поручений по итогам Госсовета во всех субъектах страны.
Как неоднократно отмечал Глава Удмуртии Александр Бречалов, конкуренция пока является недоиспользованным ресурсом, а потому «важно обеспечить проконкурентный подход в государственном и муниципальном управлении при решении социально-экономических задач и активнее использовать для этого проектный метод на всех уровнях развития системы конкуренции».
В Удмуртии в первоочередном порядке уже начата работа по актуализации республиканских системных документов. Перечень приоритетных рынков дополнен направлениями, предусмотренными Национальным планом (рынок дорожного хозяйства, сфера грузовых перевозок, IТ-услуги, отрасль сельского хозяйства).
Также, по мнению Александра Бречалова, актуализация программных документов государственной политики по развитию конкуренции должна осуществляться не реже чем через каждые 5 лет, а главный упор по повышению конкуренции должен быть сделан на выведении с конкурентных рынков государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Фото – пресс-служба ФАС России
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