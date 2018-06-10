Сегодня руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов в Резид...

Удмуртия поддержит всероссийскую акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». О подготовке к мероприятию рассказал руков...

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ижевска перенесён 8 июня конкурсная комиссия должна...

В День города 12 июня в парке им. Кирова состоится долгожданное открытие новой спортивно-развлекатель...