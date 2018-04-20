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Глава УР обсудил вопросы развития межнациональных отношений с лидерами удмуртского движения

19 апреля
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18 апреля рабочий день Александра Бречалова был посвящён обсуждению вопросов укрепления межнациональных отношений в республике. Третью за день встречу он провёл в Национальной гимназии имени Кузебая Герда с членами исполкома всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш».

Nik 8254 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Глава УР обсудил вопросы развития межнациональных отношений с лидерами удмуртского движения

До начала встречи Глава Удмуртии ознакомился с условиями, созданными для детей и педагогов гимназии. Он побывал в учебных классах, компьютерном кабинете, творческих мастерских, побеседовал с гимназистами, которые рассказали гостю о Кузебае Герде, 120-летие которого нынче широко отмечают в республике.

Александр Бречалов в формате диалога обсудил с активистами "Удмурт кенеша" вопрос создания Центра удмуртской культуры. Как известно, разместить его предполагалось в бывшем здании Русского драматического театра имени Короленко. Специалисты ещё раз проверили состояние объекта и пришли к выводу, что затраты на ремонт превышают расходы на строительство нового здания. "Мне показали первоначальный проект, я увидел современное здание, хотя предполагал, что будем строить один к одному с тем, что есть сейчас. Если сохранение облика здания для вас не принципиально, давайте совместно рассмотрим другой вариант", - предложил Глава.

Он напомнил, что объект предусмотрено открыть к 100-летию удмуртской государственности, поэтому уже нынче необходимо демонтировать здание и параллельно готовить проектно-сметную документацию, чтобы успеть пройти госэкспертизу и в следующем году в апреле-мае приступить к активному строительству.

На встрече разговор коснулся и благоустройства Берёзовой рощи, где проходят многие республиканские и городские национальные праздники. "По итогам опроса населения по формированию современной городской среды Берёзовая роща оказалась на шестом месте. Это не значит, что им мы заниматься не будем. Но, по мнению горожан, более приоритетными являются другие места, на которые мы обратим внимание в первую очередь", - отметил Александр Владимирович.

Горячая дискуссия развернулась на тему национального вещания. Члены исполкома "Удмурт кенеша" пожаловались, что в последнее время сокращается объём телерадиопередач на удмуртском языке. Глава поручил организовать отдельную встречу актива ассоциации с руководством ТРК «Удмуртия» и руководителями региона, которая должна прояснить ситуацию и наметить дальнейшие действия в отношении национального вещания.

В конце трёхчасовой встречи Александр Бречалов выразил надежду на продолжение активного взаимовыгодного сотрудничества с национально-культурными объединениями республики и предложил всем общественным организациям смелее работать ради укрепления межнационального мира в регионе.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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