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Глава Удмуртской Республики сделал ряд важных заявлений на совещании с руководителями региона

20 декабря
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В частности, Александр Соловьев прокомментировал поручение президента о создании антибраконьерских групп.

0d00677419722f8ef4ab9a6379a36cb0 Глава Удмуртской Республики сделал ряд важных заявлений на совещании с руководителями региона

На состоявшемся в понедельник, 19 декабря, аппаратном совещании с участием высших руководителей нашего региона Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев сделал ряд важных заявлений.

Спецгруппы против браконьеров

Глава Удмуртии прокомментировал поручение президента о создании антибраконьерских групп.

– Мы вместе с МВД по Удмуртии изучим вопрос о целесообразности создания подобных групп у нас. По информации нашего природоохранного министерства, подобный опыт в республике был, и не так давно, в 80-х – начале нулевых годов, - сказал Глава УР журналистам.

По предложению Минприроды первоначально в республике можно было бы организовать три таких мобильных отряда и обеспечить их современной техникой.

– Затраты на каждый – примерно один миллион рублей. Однако ущерб от действий браконьеров ежегодно куда больше – 12-15 миллионов. Так что «овчинка стоит выделки». Учтем также, что больше будет задержано браконьеров – больше будет штрафов. Это тоже дополнительные деньги в бюджет. Словом, подумать над этим вопросом точно не помешает. Всё взвесим и примем решение, - добавил Александр Соловьев.

Дороги по федеральной программе

Удмуртия вошла в федеральную программу комплексного развития городских агломераций проекта «Безопасные и качественные дороги».

Этой приятной для региона и особенно для ижевчан новостью открыл аппаратное совещание Глава Удмуртии Александр Соловьев. Данная информация опубликована на официальном сайте Министерства транспорта РФ.

– Объем государственной поддержки за счет федерального бюджета составит в 2017 году 625 млн. рублей, в 2018 году – 730 млн. рублей. Хочу поблагодарить наше Министерство транспорта и дорожного хозяйства за проведенную работу и такой замечательный итог, - сказал Александр Соловьев.

Позже он пояснил журналистам, что в данный проект попали около 28 столичных городов субъектов России, в том числе и город Ижевск. Мало того, программой предусмотрен ремонт дорог не только в столице Удмуртии, но и в радиусе 100 км от Ижевска. Как отметил руководитель Удмуртии, сейчас формируется список объектов. Финансовые средства на ремонт дорог будут направляться из бюджетов всех уровней.

– 625 млн. рублей в будущем году – это из федерального бюджета, софинансирование со стороны республики и муниципальных образований, чьи дороги подлежат ремонту, составит такую же сумму. В целом получится на год около 1 млрд. 200 млн. рублей. Это очень хорошая цифра. В результате дорожных работ на территории этой агломерации в течение двух лет мы сможем качественно улучшить состояние дорожной сети, - подчеркнул Глава УР.

У «Скорой» новый автопарк

Александр Соловьев: «В этом году республика получила 106 единиц новой санитарной техники».

По словам главы региона, задача по обновлению парка санитарных автомобилей выполнена полностью. Напомним, что в начале года руководитель республики озвучивал цифру в 100 новых автомобилей Службы скорой помощи.

– Мы выполнили свои обещания в части замены парка машин скорой помощи, запланированные на 2016 год, - сказал на аппаратном совещании Александр Соловьев. - На этой неделе будут вручены ключи главным врачам районных больниц еще от 12 санитарных машин, в том числе 5 единиц техники приобретены за счет пожертвований благотворительного фонда «Сафмар» и 7 машин - за счет федерального бюджета. Всего же в этом году республика получила 106 единиц санитарной техники. В следующем году работа по замене устаревших санитарных машин будет продолжена.

В 2016 году автопарк обновлен на 106 машин в 29 медицинских организациях (94 машины уже переданы в учреждения). Отметим, что автомобили скорой медицинской помощи были закуплены как за счет средств республиканского бюджета, так и за счет средств федерального бюджета, благотворительного фонда «Сафмар» и социально ориентированного бизнеса.

Имеется положительный пример работы в этом направлении у районных администраций: в июле 2016 года за счет средств администрации муниципального образования «Вавожский район» в Вавожскую районную больницу был также закуплен санитарный автомобиль.

Подготовила Римма ИВАНОВА

Фото: udmurt.ru

Метки: Аппаратное совещание Александр Соловьев

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