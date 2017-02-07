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Глава Удмуртии: Юбилей знаменитого конструктора Михаила Калашникова мы должны провести на достойно высоком уровне

7 февраля
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F651cf1a815fcaf15e7f2203accc5109 Глава Удмуртии: Юбилей знаменитого конструктора Михаила Калашникова мы должны провести на достойно высоком уровне

Глава Удмуртии Александр Соловьев вошел в состав организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Председателем оргкомитета назначен Дмитрий Рогозин, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

«21 января 2017 года Дмитрием Анатольевичем Медведевым подписано распоряжение Правительства Российской Федерации об образовании организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, - рассказал Александр Соловьев на аппаратном совещании, прошедшем в понедельник, 6 февраля. - Мне, как и заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегу Ивановичу Бочкареву, доверено быть заместителем председателя оргкомитета. Председатель оргкомитета - Рогозин Дмитрий Олегович.

В ближайшее время должно состояться первое заседание, где я буду выступать с нашими предложениями в План основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея. Попрошу Виктора Алексеевича включиться в эту работу и в ближайшее время представить мне все материалы, презентацию плана основных мероприятий. Юбилей знаменитого конструктора стрелкового оружия мы должны провести на достойно высоком уровне», - подчеркнул Александр Соловьев.

Фото: udmurt.ru

Метки: Аппаратное совещание Глава Удмуртии Александр Соловьев празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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