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Глава Удмуртии взял отпуск

9 апреля
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Как сообщает Пресс-служба Главы и Правительства УР, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов находится в краткосрочном отпуске с 9 по 15 апреля.

Imgs 1492003892 Глава Удмуртии взял отпуск

Фото: пресс-служба Главы Удмуртии

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