Фото: пресс-служба Главы Удмуртии
Глава Удмуртии взял отпуск
9 апреля0
Как сообщает Пресс-служба Главы и Правительства УР, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов находится в краткосрочном отпуске с 9 по 15 апреля.
Глава Удмуртии взял отпуск
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