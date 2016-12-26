Александр Соловьев от имени жителей Удмуртской Республики выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, которая произошла в воскресенье утром над Чёрным морем под Сочи.
«Неожиданное известие о страшной трагедии в районе Сочи острой болью отозвалось в сердцах жителей Удмуртии, - цитирует пресс-служба Главы и Правительства УР текст соболезнования Главы республики. – Очень жаль, что люди, искренне желавшие накануне Нового года помочь другим в трудной ситуации, оказались жертвами. Это невосполнимая утрата. Передаю слова сопереживания и поддержки семьям, родным, близким и коллегам погибших. Вечная память ушедшим».
Александр Соловьев принял решение отменить традиционный Новогодний бал.
Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днём траура.
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