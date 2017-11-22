Людей волнуют вопросы, связанные с документами, - возможности изъятия их из законсервированного дома или восстановления в случае утраты, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Александр Бречалов сообщил о предстоящей работе экспертов, которым предстоит оценить состояние конструкций дома, и пообещал оказать всю возможную помощь тем, кто лишился жилья.
"Сейчас мы молимся, чтобы там под завалами остались живые. Это сейчас самое важное. Специалистам, которые сейчас направляются к нам из Москвы, предстоит решить, пригодны ли для жилья боковые секции дома. Дальнейшие наши действия будут зависеть ещё и от этого решения. Сейчас наберитесь терпения. Мы вам окажем всю возможную помощь. Если у вас утрачены документы, мы абсолютно всё восстановим – все правоустанавливающие документы, водительские права. За это не переживайте. Если вам завтра не получается выйти на работу, обращайтесь в штаб, оставляйте информацию – мы будем решать вопросы с работодателями", - отметил Александр Бречалов.
Он добавил, что штаб будет работать круглосуточно в офисе компании «Острава» и в течение следующего дня.
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