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Глава Удмуртии встретился с ветеранами республики

31 марта
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985b1eea4f0bf84bffc387ed5969a0b5 Глава Удмуртии встретился с ветеранами республики

Александр Соловьев принял участие в пленуме совета Удмуртской республиканской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Этой крупнейшей общественной организации региона нынче исполняется 30 лет. В Удмуртии создано 1617 первичных ветеранских организаций, которые объединяют свыше 450 тысяч человек, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики.

На пленуме с докладом о работе республиканского совета ветеранов выступил председатель совета Геннадий Крюков.

К участникам встречи с приветственной речью обратился Глава Удмуртии:

«Очень рад нашей новой встрече, тем более что сегодняшний пленум приурочен к большой дате в истории главной ветеранской организации Удмуртии, - сказал Александр Соловьев. - Смотрю в зал и вижу очень много знакомых лиц. С кем-то вместе работали, с кем-то связывает общественная работа, с кем-то решали разные вопросы в районах и на производстве. Скажу честно: мы часто встречаемся, иногда не сходимся во взглядах, но общий язык находим всегда. Могу твёрдо пообещать, что и в будущем органы власти Удмуртии будут активно взаимодействовать с ветеранскими организациями. Вы – наши союзники в развитии республики, сохранении общественно-политической стабильности, патриотическом воспитании молодежи».

Глава Удмуртии ознакомил участников пленума с итогами развития республики в минувшем году и рассказал о ситуации в регионе и стране.

Фото: udmurt.ru

Метки: Встреча с ветеранами юбилей Геннадий Крюков Александр Соловьев

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