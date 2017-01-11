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Глава Удмуртии встретился с новым руководителем Удмуртской торгово-промышленной палаты

10 января
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Bbf807f052c921ee13a92ef4d8c6368a Глава Удмуртии встретился с новым руководителем Удмуртской торгово-промышленной палаты

Во вторник, 10 января, Глава Удмуртии провёл ряд рабочих встреч. В частности, он встретился с новым руководителем Удмуртской торгово-промышленной палаты Владимиром Покрасом, который от имени Торгово-промышленной палаты России передал Александру Соловьеву десятитомник собрания сочинений известного российского экономиста и политика Евгения Примакова, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

«Евгений Максимович много сделал для России, - поблагодарил за подарок Глава региона. – За те годы, что он возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, развитие данного общественного института в регионах страны вышло на новый качественный уровень. Торгово-промышленная РФ стала бесспорным лидером предпринимательского сообщества, значительно повысив свой авторитет в государстве и обществе».

«Республика активно сотрудничает с нынешним руководителем Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. В октябре 2015 года прошёл День Удмуртии в ТПП РФ, где нам удалось в полной мере презентовать экономический, промышленный и инвестиционный потенциал нашего региона», - добавил Александр Соловьев.

Фото: udmurt.ru

Метки: рабочие встречи Торгово-промышленная палата Александр Соловьев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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