Во вторник, 10 января, Глава Удмуртии провёл ряд рабочих встреч. В частности, он встретился с новым руководителем Удмуртской торгово-промышленной палаты Владимиром Покрасом, который от имени Торгово-промышленной палаты России передал Александру Соловьеву десятитомник собрания сочинений известного российского экономиста и политика Евгения Примакова, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
«Евгений Максимович много сделал для России, - поблагодарил за подарок Глава региона. – За те годы, что он возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, развитие данного общественного института в регионах страны вышло на новый качественный уровень. Торгово-промышленная РФ стала бесспорным лидером предпринимательского сообщества, значительно повысив свой авторитет в государстве и обществе».
«Республика активно сотрудничает с нынешним руководителем Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. В октябре 2015 года прошёл День Удмуртии в ТПП РФ, где нам удалось в полной мере презентовать экономический, промышленный и инвестиционный потенциал нашего региона», - добавил Александр Соловьев.
Фото: udmurt.ru
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