Глава Удмуртской Республики на этой неделе совершил рабочий визит в Глазов, где осмотрел строящиеся жилые дома, возводимые в городе по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Ситуация здесь непростая. Из четырех домов сдан в эксплуатацию один площадью 850 квадратных метров. На остальных объектах строительные работы продолжаются. Глава региона поручил министру энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и госрегулирования тарифов Ивану Маринину совместно с муниципальными властями сделать все возможное для выполнения программы и предоставления нуждающимся горожанам комфортного жилья.
Глава также побывал на предприятии «Глазов. Электрон», учредителем которого является Всероссийское общество слепых. В компании более половины работников - люди с физическими ограничениями по состоянию здоровья. Они успешно занимаются выпуском электрических жгу¬тов для автомобильной и бытовой техники с применением современных технологий обработки проводов и кабелей - мерной резки, зачистки, армирования разъемами, тестиро¬вания. Такой ответственный подход к организации производства позволяет предприятию выступать авторизованным поставщиком крупнейших фирм (АвтоВАЗ, Candy и ВЕКО).
В 1962 году при вза¬имодействии с ПО «Ижмаш» предприятие начало специализироваться на выпуске тор¬мозных колодок для автомобилей и мото¬циклов марки «Иж», в 1968 году присту¬пило к производству жгутов проводов для электрооборудования автомобилей и мото¬циклов завода «Ижмаш». В 1991 году был постав¬лен производственный рекорд: выпущено 160 тысяч автомобильных и 380 тысяч мотоци¬клетных жгутов. Четыре года назад классические модели были сняты с производства Ижевского автозавода, вместо них запустили авто¬мобили LADA Granta. Чтобы стать поставщиком жгутов для этой модели, предприятие прошло сертификацию центра UTAC (Франция) по стандарту ISO 16949.
В техническое перевооружение предприятия с 2012 года на участке изготовления жгутов проводов для автомобилей, выпускаемых на Ижевском автозаводе, инвестировано более 40 миллионов рублей.
При участии Александра Соловьева 19 декабря состоялся запуск производственного участка по изготовлению аккумуляторных жгутов для автомобилей LADA Vesta. Планируемый серийный запуск жгутов проводов для нового российского автомобиля позволит не только сохранить рабочие места, в том числе и для людей, ограниченных по состоянию здоровья, но и создать в 2017 году новые в рамках программы «Доступная среда».
– Неделю назад мне довелось побывать на нашем автозаводе, - отметил Глава Удмуртии в выступлении перед работниками предприятия. – Продукция специалистов завода пользуется на рынке устойчивым спросом. И замечательно, что вам удалось наладить с машиностроителями партнерские взаимоотношения. У вас хорошие перспективы сотрудничества, у вас большое желание идти вперед. Руководство республики непременно поможет «Электрону» реализовать эти планы.
Одним из главных пунктов рабочей поездки Александра Соловьева стало участие в юбилейных торжествах Чепецкого механического завода. Градообразующему предприятию Глазова исполнилось 70 лет. Вначале глава ознакомился с выставкой, организованной в Ледовом дворце спорта «Глазов Арена», пообщался с рабочими, специалистами и ветеранами завода, провел переговоры с руководством ЧМЗ и представителями Топливной компании «ТВЭЛ», в которую входит глазовский завод. Затем выступил на торжественном вечере и поздравил коллектив одного из крупнейших и ведущих предприятий республики с юбилеем. Он отметил, что главное достояние завода – люди, в течение десятилетий выполнявшие и выполняющие сложнейшие производственные задачи.
– Когда есть движение, когда есть результат, понимаешь, что мы не напрасно живем. Пообщавшись с вами, увидев ваши достижения, я заметил, как горят ваши глаза. От всей души благодарю вас за вашу достойную работу, за ваш огромный вклад в развитие нашей прекрасной республики, - сказал Глава Удмуртии.
Павел УФИМЦЕВ
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