В эти дни в интернет–пространстве, а также среди жителей Ижевска начала широко обсуждаться тема отмены льгот для многодетных семей на оплату детских садов. В городском бюджете средства на эти цели были заложены только на первый квартал текущего года. В связи с этим Глава республики дал поручение вице–премьеру Правительства УР Анастасии Муталенко – «льготы сохранить», а министру финансов УР Станиславу Евдокимову – «финансово обеспечить» решение этой задачи.
«Город (Ижевск) проиндексировал расходы на содержание аппарата администрации – 40 с лишним миллионов рублей, а на детях срезали. У меня слов нет», – добавил руководитель Удмуртии, подчеркнув, что «какая бы напряжённая ситуация с бюджетом не была, всё, что касается детства, материнства, многодетных семей – не обсуждается».
Глава Удмуртии также напомнил, что Администрация города Ижевска – единственный муниципалитет, который не заложил в этом году средства на организацию детского оздоровительного отдыха: «Мы в любом случае найдём выход из этой ситуации и, безусловно, обеспечим в полном объёме. Надо дополнить, что республика в этом году больше выделила средств на детский отдых детей». Кроме того, Александр Бречалов обратился к главам городов и муниципальных районов с требованием, чтобы впредь прежде чем оказываться от каких–либо льгот для жителей региона, первоначально внимательно прорабатывали все вопросы и предлагали населению альтернативу решения проблем, и лишь только потом выступали с комментариями, заявлениями или принятием официальных документов. А также попросил представителей СМИ довести данную информацию до жителей республики.
В редакцию газеты поступил официальный ответ от Администрации города Ижевска, касающийся сохранения льгот многодетным семьям. Перерыва в предоставлении льгот не будет
Все компенсационные выплаты многодетным семьям, чьи дети посещают муниципальные дошкольные учреждения, сохранены. Об этом сказал на брифинге, состоявшемся 28 апреля, заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.
– На территории Ижевска сегодня, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», родителям детей, посещающих муниципальные детские сады, предоставляется компенсация в размере 20% на первого ребёнка, 50% на второго ребёнка, 70% на третьего и последующих детей. И эти льготы, определённые федеральным законодательством, неизменны, – отметил Дмитрий Чистяков. – Законом «Об образовании» также определено, что право на установление иных льгот за детский сад относится к полномочиям учредителя образовательной организации. То есть размер родительской платы, а также случаи и порядок освобождения от неё либо снижения размера платы устанавливается Администрацией города Ижевска, а не Городской думой. В связи с этим на апрельской сессии депутаты признали утратившим силу решение Городской думы Ижевска от 26 сентября 2013 года № 464, где утверждены категории родителей (законных представителей), которым снижается размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях. Право на возмещение 50% платы за детский сад многодетным семьям будет закреплено Постановлением Администрации города. Это вопрос технический, поскольку необходимо привести муниципальные правовые акты в соответствие с действующим федеральным законодательством. При этом перерыва в предоставлении льгот не будет.
– Для многодетных семей города Ижевска ничего не меняется, – подчеркнул Дмитрий Чистяков. – Все льготы для них сохранены.
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