Сегодня в своём вступительном слове на аппаратном совещании Глава региона Александр Соловьев в первую очередь коснулся темы подготовки к весеннему паводку.
«По предварительным прогнозам Центра «Антистихия» МЧС России, в этом году ожидается неблагоприятное развитие паводковой обстановки на территории 20 регионов страны, в том числе и в Удмуртии, - сказал руководитель республики. - Нам всем необходимо усилить контроль за прохождением весеннего половодья. Напоминаю о персональной ответственности всех руководителей за выполнение или невыполнение всех противопаводковых мероприятий. Количество выпавшего снега этой зимой сравнимо с состоянием 1979 года, когда в республике произошло сильнейшее половодье», - приводит слова Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.
Глава выразил свою особую обеспокоенность предпаводковой ситуацией в городе Ижевске: «В выходные я проезжал по территории Ижевска. Снег как лежал огромными горами, так и лежит, никто его не собирается вывозить. Юрий Александрович (Тюрин), я не знаю, к чему мы должны готовиться в городе Ижевске: плавать всем на лодках? При всём уважении к городской Администрации и к Вам лично, так дело не пойдёт. Давайте думать: что делать, как вывозить снег с территории столицы».
Александр Соловьев попросил начальника Управления МЧС РФ по УР провести дополнительное совещание по данному вопросу.
«Я предложил МЧС провести совещание, переговорить с руководителями предприятий, организаций, министерств и ведомств и организовать работу в данном направлении. Вывозкой снега надо заниматься активнее. Я обращаю внимание руководителей городов и районов Удмуртской Республики о необходимости принять исчерпывающие меры по вывозу снега с улиц и дворовых территорий», - сказал руководитель Удмуртии на Подходе к журналистам.
Глава республики подчеркнул, что с учётом того, что «ливнёвки» в Ижевске не справляются с большими объёмами талой воды, вся она бежит в первую очередь по дорогам, размывая их, затапливая дворы и придомовые территории.
«С таким безхозяйственным подходом мы не сбережём наши дороги. И я уверен, что снова, когда снег растает, будут претензии горожан к дорожникам в этой связи. Поэтому ещё раз повторяю: сегодня надо городу активно, днём и ночью, вывозить снег. Особенно с наших дворовых территорий, с наших дорог», - добавил Александр Соловьев.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.