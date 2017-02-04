Глава Удмуртии продолжил ряд рабочих встреч с руководителями министерств и ведомств республики. Сегодня Глава региона провёл рабочую встречу с министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР Иваном Марининым.
Речь шла об участии нашей республики в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», средства по которой будут направлены в регионы на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания жителей муниципальных образований, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Иван Маринин рассказал руководителю Удмуртии, что нынче есть возможность получить по программе 273 млн рублей из федерального бюджета. Для этого необходимо из республиканского бюджета выделить на финансирование работ по благоустройству городов и районов УР 122 млн рублей.
«Это хороший проект, в котором мы готовы участвовать и подтвердить софинансирование с нашей стороны, - сказал Александр Соловьев. - Считаю, что выйти с предложением о внесении изменений в проект бюджета УР с добавлением необходимой суммы на эти цели мы можем уже на ближайшей сессии Госсовета, 9 февраля, чтобы до 1 марта подписать соответствующее Соглашение с Федерацией».
Он также добавил, что республика приступила к реализации региональной программы по благоустройству дворовых территорий гораздо раньше. «Радует, что с этого года данный проект будет поддержан на уровне России, и мы получим дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт дворовых территорий и мест отдыха жителей наших городов и райцентров», - подчеркнул Глава.
По словам Ивана Маринина, деньги будут направлены на асфальтирование дорог и тротуаров и другие работы по благоустройству дворов и рекреационных зон. Руководитель региона поручил министру, чтобы в титульный список обязательно были включены такие объекты, как благоустройство Бульвара Гоголя в Ижевске и завершение благоустройства Набережной в Воткинске. «Мы обещали горожанам эти объекты привести в надлежащий вид, и свои обещания обязаны выполнить», - пояснил Александр Соловьев.
Кроме того, Глава поставил задачу перед муниципалитетами проанализировать и проконтролировать вопрос о том, чтобы во дворах, которые будут предложены в график по благоустройству, не было изношенных сетей водо- и теплоснабжения. Чтобы избежать ситуаций, нередко возникающих из-за несогласованности действий дорожных и коммунальных служб, когда свежий асфальт вновь перекапывают в связи с авариями на теплотрассах и сетях водоснабжения и водоотведения.
Фото: udmurt.ru
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