К руководителю региона от имени многодетных семей посёлка Люлли обратилась Ольга Чулкова, воспитывающая троих детей. В 2014 году как многодетной семье ей был предоставлен земельный участок для ведения индивидуального жилищного строительства. Напомним, что посёлок Люлли находится в Первомайском районе города Ижевска. Здесь, начиная с 2012 года, в соответствие с Законом УР № 68-РЗ Администрацией города Ижевска предоставляются земельные участки многодетным семьям. По словам Ольги Чулковой, участки для строительства выделяются, но они не обеспечены необходимой инфраструктурой. Несмотря на то, что подведено электроснабжение и проводится работа по подготовке документации на газификацию микрорайона, в посёлке необходимо решать вопрос по обеспечению системами водоснабжения и водоотведения, обустройству дорог, а также вопросы по строительству социальных объектов.
Александр Бречалов прокомментировал, что уже изучает данную тему, а ситуацию, сложившуюся не только в Ижевске, но и в других муниципальных образованиях, по реализации программы предоставления земельных участков многодетным семьям необходимо менять кардинальным образом. Для этого требуется понять весь запрос населения, в связи с чем в течение двух недель эта проблема будет взята на детальную проработку – соответствующее поручение дано Председателю Правительства УР.
«У меня есть огромное желание сделать в Удмуртии образцово-показательное решение вопроса для многодетных семей. Это, конечно, большие затраты, но мы вникнем в течение этих двух недель, потом я к вам приеду и мы все вместе комплексно, системно по всем вопросам пройдёмся (канализация, газ, дороги, объекты социальной инфраструктуры). Мы ни в коем случае не оставим вас наедине с этими проблемами. Мы заинтересованы, чтобы люди, особенно многодетные семьи, улучшали свои жилищные условия через строительство. И готовы эти семьи поддерживать», - сказал Глава.
На сегодняшний день, по данным городской Администрации, ориентировочная численность проживающих составляет около 1000 человек, в том числе многодетных семей не более 50 человек. В настоящее время многодетными семьями начато и ведётся строительство не более 100 домовладений.
Жительницы села Постол Завьяловского района поделились с руководителем региона проблемами своего населённого пункта и попросили решить вопрос по строительству новых зданий школы и детского сада и по ремонту дороги. Сейчас школа и детсад размещены в деревянных зданиях, а обещания по строительству новых зданий были даны руководством региона ещё в прошлые годы.
Глава Удмуртии отметил, что таких ранее обещанных и долгожданных объектов в республике довольно много: «В этом году вне плана мы начинаем строительство школы в Кезу. В бюджете у нас на это денег нет, поэтому мы разрабатываем специальные финансовые инструменты, чтобы к 1 сентября 2019 года эту школу сдать. Помимо этого у нас в критичном состоянии находятся 17 объектов, в том числе и ваши школа и детский сад. Предварительно по вашим объектам я поставил задачу, чтобы к 1 сентября 2019 года их тоже сдать». Что касается ремонта дороги, ситуацию заявительницам прояснил министр транспорта и дорожного хозяйства УР, заметив, что сейчас проект по реконструкции дороги (протяжённостью около 7 км) в асфальтовом исполнении проходит процедуру государственной экспертизы. Кроме того, в планах этого года привести в проезжее состояние наиболее разбитые участки гравийного полотна. Также ведутся переговоры с ГИБДД о возможности размещения там пункта весового контроля, чтобы большегрузные машины не разбивали данную дорогу.
Транспортную тему продолжил пенсионер Герман Алексеевич Малышев, который от имени ветеранов труда попросил Главу Удмуртии помочь решить вопрос по восстановлению льготного проезда на автобусе пригородного сообщения Ижевск – СНТ «Петушки». С этого года по маршруту автобуса №481 осуществляет частный извозчик, выигравший открытый конкурс. Ссылаясь на то, что перевозки в данном направлении нерентабельны (низкий пассажиропоток), индивидуальный предприниматель отказался заключить с Миндортрансом договор о предоставлении льгот и получении субсидий. В мае с предпринимателем были проведены переговоры о предоставлении льгот, по итогам которых перевозчик выразил готовность предоставлять только 50-ти процентную скидку пенсионерам со стоимости проезда (социальные проездные билеты на маршруте не действуют).
Ветеран пожаловался, что даже со скидкой проезд на садовый участок для пенсионеров выходит довольно накладно. Глава пообещал разобраться в ситуации и найти оптимальное решение данной проблемы, когда транспортники отказываются работать на низкорентабельных маршрутах и по не предоставлению частниками льгот, как в частности на данном маршруте, так и в целом по республике.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.