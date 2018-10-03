Главная » Общество » Глава Удмуртии провёл очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

Глава Удмуртии провёл очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

2 октября
0

Сегодня под председательством Главы Удмуртии Александра Бречалова состоялось очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Img 4949 Глава Удмуртии провёл очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

Начальник Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Рашит Полов доложил о результатах работы по проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. Более 3600 человек, входящих в эту категорию, подали данные на себя и членов своих семей. Проанализировано более 5000 справок. По факту непредставления полных и достоверных сведений о доходах и расходах назначено 35 проверок.

Члены комиссии и приглашённые заслушали доклад министра здравоохранения УР Игоря Титова о реализации медицинскими учреждениями региона требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», устанавливающих обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Павел Митрошин сделал сообщение о принимаемых мерах по предупреждению коррупции в ТФОМС региона.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

ГК «Железно» стала партнером Фонда Сообщество
3 октября
**На заседании общественного совета по развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности и ко...
Удмуртия защитила в Росавтодоре проект программы ремонта дорог на 2019-2024 год
2 октября
**В Росавтодоре проходит серия совещаний по предварительному рассмотрению программ дорожной деятельно...
Посторонним вход не воспрещён. В День открытых дверей Отделение Банка России в Удмуртии посетили более 400 ижевчан
2 октября
**22 сентября в Отделении – Национальном банке по Удмуртской Республике Волго–Вятского главного управ...
Планёрка УП с Надеждой Ястребовой. «В России настанет время, когда не нужны будут благотворительные фонды»
1 октября
**В редакции поговорили о том, чем отличается истинная благотворительность от мошенничества и почему ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо