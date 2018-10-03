Начальник Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Рашит Полов доложил о результатах работы по проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. Более 3600 человек, входящих в эту категорию, подали данные на себя и членов своих семей. Проанализировано более 5000 справок. По факту непредставления полных и достоверных сведений о доходах и расходах назначено 35 проверок.
Члены комиссии и приглашённые заслушали доклад министра здравоохранения УР Игоря Титова о реализации медицинскими учреждениями региона требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», устанавливающих обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Павел Митрошин сделал сообщение о принимаемых мерах по предупреждению коррупции в ТФОМС региона.
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