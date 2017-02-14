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Глава Удмуртии провел совещание по вопросам развития жилищного строительства в республике

13 февраля
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F58139827e310ece9747c4ec6f943845 Глава Удмуртии провел совещание по вопросам развития жилищного строительства в республике

В пятницу, 10 февраля, в рамках рабочего визита в Удмуртию Статс-секретаря - заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Натальи Антипиной в здании Правительства УР прошло совещание по вопросам развития жилищного строительства.

Открывая совещание, Глава Удмуртии поблагодарил высокую гостью за визит в наш регион и выразил надежду, что реализуемые проекты в сфере жилищной застройки и строительства социальных объектов, с которыми Наталья Антипина познакомилась, ей понравились.

«За 2016 год на территории республики введено в эксплуатацию 652 тыс. кв. м. общей площади жилья. Средняя цена на первичном рынке жилья по Удмуртской Республике за 4 квартал 2016 года составила 44,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года в республике отмечено снижение цены на рынке строительства жилья на 1,3 тыс. руб.

Мы строим и строим неплохо. Но останавливаться на достигнутом нельзя, нам надо продолжать и дальше развивать жилищное строительство и ввод социальных объектов», - цитирует Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина в своём выступлении более подробно остановилась на приоритетных проектах, которые реализует сегодня Минстрой России.

В их числе проект «Ипотека и арендное жилье», основная цель которого увеличение объёмов ежегодно вводимого жилья до 100 млн кв. м. к концу 2020 года, и проект «Формирование комфортной городской среды», федеральные средства по которому будут направлены на благоустройство дворовых территорий и рекреационных зон населённых пунктов субъектов РФ.

По словам Статс-секретаря, в обоих проектах Удмуртская Республика принимает участие. По первому из них в 2017 году предусмотрено выделение 129 млн рублей нашему региону на строительству в микрорайоне А-8 города Ижевска детского сада на 220 дошкольных мест. Федеральные средства пойдут по подпрограмме «Стимулирование программ жилищного строительства в субъектах РФ» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы. Что касается проекта «Формирование комфортной городской среды» Наталья Антипина заметила: «Считаю, что у вас есть все возможности реализовать данный проект. У вас очень активное население, которому не безразлично, какая среда будет в новых, строящихся микрорайонах. Поэтому все условия для этого есть. Мы также со своей стороны будем помогать реализации этого проекта».

На подходе к журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина поделилась своими впечатлениями: «Я увидела сегодня, какая стройка у вас идёт, и как осваиваются комплексные жилищные проекты на территории Ижевска. Каждый проект требует ввода новых школ, детских садов, объектов культурного кластера. Я надеюсь, что темпы жилищного и социального строительства в регионе не будут снижаться, и мы каждый год будем открывать новые школы и детские садики».

Также она добавила, что в Удмуртской Республике работает единая команда профессионалов во главе с руководителем региона, способная реализовать те задачи, которые стоят сегодня перед строительным комплексом.

Фото: udmurt.ru

Метки: рабочий визит Минстрой России совещание Жилищное строительство рабочие встречи Наталья Антипина Александр Соловьев

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