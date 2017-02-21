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Глава Удмуртии провел рабочую встречу с членами президиума Правительства

21 февраля
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F01ad2bd401e2585d9e2b1cec907d548 (1) Глава Удмуртии провел рабочую встречу с членами президиума Правительства

Вечером в понедельник Глава Удмуртии Александр Соловьев провёл традиционную рабочую встречу с членами президиума Правительства по текущей ситуации в регионе.

Открывая совещание, руководитель республики ещё раз акцентировал внимание кабинета министров на необходимости завершения работы по заключению соглашений с федеральным центром в срок до 1 марта. «Прошу держать этот вопрос на строгом контроле», - подчеркнул Глава.

Кроме того, Александр Соловьев поручил вице-премьеру Наталье Судариковой подготовить и представить конкретные предложения по установке систем видеонаблюдения в учреждениях здравоохранения республики.

«Мы установили видеокамеры во всех школах и детских садах, теперь пришла очередь проработать программу по установке систем видеонаблюдения и в наших больницах. Этот вопрос надо тщательно отработать совместно с Минздравом и главными врачами», - приводит слова руководителя региона пресс-служба Главы и Правительства УР.

Ещё одно поручение касалось проработки вопроса по улучшению материально-технической базы учреждений профессионального образования.

«Без сомнений, в этом направлении мы должны поэтапно двигаться вперёд, чтобы наша молодёжь получала свои первые профессиональные навыки на хорошем современном оборудовании», - заметил Александр Соловьев.

Напомним, что на прошлой неделе в Удмуртии состоялся II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills». По словам заместителя Председателя Правительства УР Сергея Фефилова, он прошёл на достойном уровне, в адрес организаторов поступили положительные отзывы со стороны компетентного жюри.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства УР

Метки: рабочие встречи Президиум Правительства УР социальная политика образование Александр Соловьев

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