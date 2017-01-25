Через месяц в селе Якшур-Бодья состоятся XXIII Республиканские зимние сельские спортивные игры. 24 января, будучи в рабочей поездке в Якшур-Бодьинском районе, Глава Удмуртии ознакомился с ходом строительства лыжной базы.
Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, Александр Соловьев осмотрел объект, встретился с рабочими, представителями подрядных и субподрядных организаций, обсудил рабочие вопросы с вице-премьером Натальей Судариковой, министрами Игорем Красновым и Иваном Новиковым.
«Здесь впервые в республике в рамках подготовки к сельским играм возводится крытый каток, - сказал Глава, отвечая на вопросы журналистов. - Пока он будет работать без холодильного оборудования. В перспективе есть возможность усовершенствовать каток. Это позволит начать сезон катания на месяц раньше и по весне тоже на месяц продлить. Для сельских детей такая возможность – великое благо».
Лыжная база в Якшур-Бодье строится за счёт бюджета республики. Стоимость объекта составляет более 50 миллионов рублей. В течение одной смены здесь смогут заниматься около 250 человек.
Как отметил Александр Соловьев, строительство лыжных баз и новых стадионов в районах республики позволяет повысить интерес селян к спорту и физической культуре. В последние годы количество любителей здорового образа жизни неуклонно растёт. Глава выразил уверенность, что новая спортивная база в Якшур-Бодье даст возможность провести традиционные республиканские игры на высоком уровне и впоследствии станет одним из любимых мест отдыха жителей села и всего района.
Фото: udmurt.ru
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