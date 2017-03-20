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Глава Удмуртии призвал дорожников сделать главный акцент на качестве работ

20 марта
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Aab448002d85b7b2049a0c40388f438c Глава Удмуртии призвал дорожников сделать главный акцент на качестве работ

В пятницу, 17 марта, Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР.

В своём выступлении перед дорожниками руководитель региона сделал главный акцент на качестве работ и на повышении уровня ответственности подрядных организаций перед жителями республики, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Александр Соловьев подчеркнул: «К проверкам качества выполненных работ будет подключена независимая лаборатория, которая будет проверять качество уложенного асфальта. Такая договорённость у нас есть, имеется необходимое оборудование. Дорожники должны работать качественно, чтобы у жителей республики к ним не было претензий в этой связи».

Он также поблагодарил работников министерства и организаций дорожного хозяйства и транспортной отрасли за добросовестный труд, добавив, что за последние три года в дорожной отрасли много сделано. Счёт построенным, реконструированным и отремонтированным за этот период дорогам Удмуртии перевалил далеко за тысячу километров.

Фото: udmurt.ru

Метки: заседание коллегии Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР Александр Соловьев

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