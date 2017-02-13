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Глава Удмуртии принял участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

13 февраля
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На старт в Удмуртии вышли жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска и Сарапула, а также жители 15 сельских районов республики.

962ac6dba38fcbcb76dd9a9c714097a8 Глава Удмуртии принял участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

В субботу, 11 февраля, жители Удмуртии стали участниками одной из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату всероссийской массовой лыжной гонки - «Лыжня России».

На старт в Удмуртии вышли жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска и Сарапула, а также жители 15 сельских районов (Алнашского, Балезинского, Воткинского, Дебесского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Малопургинского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского и Ярского).

В Ижевске участников «Лыжни России» приветствовал Глава Удмуртии Александр Соловьев. Он поздравил жителей региона с очередным спортивным праздником:

«Дорогие друзья! Мы знаем, что путь к успеху для всех наших лучших спортсменов начинался с массовых стартов. И «Лыжня России» в их ряду – один из главных. Полтора миллиона человек в нашей стране выйдут сегодня на лыжные трассы. Наша республика тоже дружно встала на лыжню. В Удмуртии возьмут старт восемь тысяч лыжников».

Руководитель республики призвал всех жителей Удмуртии как можно активнее приобщаться к спорту и «укреплять своё здоровье на лыжне, катках, стадионах, в спортивных залах, бассейнах. Благо, спортивных сооружений становится в регионе всё больше. Счёт им давно перевалил за три тысячи».

«Спорт – это здоровье, это энергия, это важное условие жизненного успеха! «Лыжня России» – как раз тот случай, когда главное – не победа, а участие! От всей души желаю, чтобы все мы получили сегодня хороший заряд сил и оптимизма. Счастья вам, здоровья и благополучия! В добрый путь!», - приводит слова Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.

В 2017 году участниками всероссийского проекта стали более 1 500 000 человек из 74 регионов России.

Фото: udmurt.ru

Метки: физкультура и спорт лыжня России Александр Соловьев

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