В субботу, 11 февраля, жители Удмуртии стали участниками одной из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату всероссийской массовой лыжной гонки - «Лыжня России».
На старт в Удмуртии вышли жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска и Сарапула, а также жители 15 сельских районов (Алнашского, Балезинского, Воткинского, Дебесского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Малопургинского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского и Ярского).
В Ижевске участников «Лыжни России» приветствовал Глава Удмуртии Александр Соловьев. Он поздравил жителей региона с очередным спортивным праздником:
«Дорогие друзья! Мы знаем, что путь к успеху для всех наших лучших спортсменов начинался с массовых стартов. И «Лыжня России» в их ряду – один из главных. Полтора миллиона человек в нашей стране выйдут сегодня на лыжные трассы. Наша республика тоже дружно встала на лыжню. В Удмуртии возьмут старт восемь тысяч лыжников».
Руководитель республики призвал всех жителей Удмуртии как можно активнее приобщаться к спорту и «укреплять своё здоровье на лыжне, катках, стадионах, в спортивных залах, бассейнах. Благо, спортивных сооружений становится в регионе всё больше. Счёт им давно перевалил за три тысячи».
«Спорт – это здоровье, это энергия, это важное условие жизненного успеха! «Лыжня России» – как раз тот случай, когда главное – не победа, а участие! От всей души желаю, чтобы все мы получили сегодня хороший заряд сил и оптимизма. Счастья вам, здоровья и благополучия! В добрый путь!», - приводит слова Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.
В 2017 году участниками всероссийского проекта стали более 1 500 000 человек из 74 регионов России.
Фото: udmurt.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.