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Глава Удмуртии принял участие в торжественном заседании республиканской Комиссии по вопросам помилования

7 марта
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8315d1fdfa910a09c62cdc3d51806161 Глава Удмуртии принял участие в торжественном заседании республиканской Комиссии по вопросам помилования

Во вторник, 7 марта, в Резиденции Главы Удмуртии состоялось торжественное заседание республиканской Комиссии по вопросам помилования, посвящённое 15-летию этого консультативного органа.

В Удмуртии Комиссия была создана Указом Президента УР в феврале 2002 года. Первое заседание было организационным, а на втором, апрельском, заседании Комиссия уже рассмотрела первые обращения о помиловании, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

«Открывая торжественное заседание, позвольте мне от всей души поблагодарить каждого из вас за большой вклад в работу Комиссии по вопросам помилования, – сказал Александр Соловьев. - Уверен, что труд в ней требует не только высокого профессионализма в области юриспруденции, но и самых лучших человеческих качеств. Ведь прежде чем принять решение, вам необходимо решить серьёзную задачу, всесторонне оценить и взвесить аргументы «за» и «против» по кандидатурам осуждённых, подавших ходатайство о помиловании».

Вся практика работы Комиссии, сложившаяся за 15 лет, показывает, насколько тщательно специалисты подходят к своему делу. За это время проведено 243 заседания, организован ряд поездок в места исполнения наказаний с целью контроля за условиями содержания осуждённых.

В адрес комиссии поступило 1315 обращений с просьбой о помиловании. Все они рассмотрены в предусмотренные законом сроки. По 75 заявлениям приняты положительные решения. Лишь в одном случае высшее должностное лицо региона не согласилось с мнением Комиссии. Процент помилованных как в целом по Федерации, так и по республике крайне низок. В частности, по предложению Удмуртии за эти годы помиловано лишь три человека.

Председатель Комиссии по помилованию Семён Бунтов рассказал участникам встречи об истории создания консультационного органа, о трудностях на начальном этапе работы, о планах на будущее. Он напомнил, что в составе Комиссии в разные годы работали такие известные люди, как Виктор Костенков, Михаил Зыков, Зоя Богомолова, Дмитрий Талантов. Особые слова признательности он выразил Мукатдасу Камалетдинову, работающему в Комиссии с самого начала.

В конце заседания Александр Соловьев поздравил женскую часть Комиссии с Международным женским днём и вручил отличившимся членам Комиссии Благодарности Главы Удмуртии и благодарственные письма.

Фото: udmurt.ru

Метки: Комиссия по помилованию Семён Бунтов Александр Соловьев

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