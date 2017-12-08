«Этот проект – абсолютно универсальный, он объединяет огромное количество регионов, поскольку эта проблема носит общезначимый характер. <…> Состояние автодорог – это то, с чем любой человек сталкивается каждый день. Не помню ни одного случая, когда моё общение с людьми обходилось бы без жалоб на дороги. Я думаю, и коллеги-губернаторы почти каждый день с этим сталкиваются. Конечно, мы совместно с регионами работаем над улучшением дорог и улиц. Выделяем деньги, ремонтируем трассы, строим новые трассы. Учитывая важность проблемы, выделили эту тему в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» и решили сначала сконцентрироваться на крупных городах, потому что там наиболее сложная ситуация», - сказал в своём вступительном слове Дмитрий Медведев.
По словам премьера, общий объём финансирования приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с учётом федеральных, региональных и муниципальных средств составил в этом году около 65 миллиардов рублей. В рамках проекта отремонтировано более 5 тыс. км дорог. В результате по итогам года уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние, количество аварийно-опасных участков сокращено более чем на 40 процентов, если брать уровень прошлого года.
Напомним, что в Удмуртии на финансирование мероприятий по проекту «Безопасные и качественные дороги» направлено 1,8 миллиарда рублей. В частности, на ремонт автомобильных дорог федерального значения - 563 млн рублей, на дороги местного значения – 604,342 млн рублей, регионального значения - 645,658 млн рублей. В итоге отремонтировано 146 км автодорог, для обеспечения безопасности дорожного движения установлены барьерное и тросовое ограждения общей протяжённостью 1,8 км, 1 светофорный объект, оборудовано освещение 9,5 км автомобильных трасс.
Как прокомментировал после совещания Глава региона Александр Бречалов, Удмуртия перевыполнила плановые показатели этого года: вместо запланированных 56 объектов введено после ремонта и проведения мероприятий по безопасности 68 объектов: 4 – федерального значения, 21 – регионального и 43 – местного. В первую очередь, это стало возможным благодаря полной перезагрузке работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР и организаций региональной дорожной отрасли. За счёт повышения эффективности и сэкономленных при проведении торгов средств количество объектов–участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было увеличено.
Отметим, что результаты реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии положительно оценил и руководитель Росавтодора Роман Старовойт, который лично приезжал в наш регион, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ. Что касается планов на 2018 год, в планах пока обозначено 70 объектов регионального и местного значения. Также в предварительный перечень мероприятий по проекту «Безопасные и качественные дороги» вошли объекты Камбарки, Сарапула и Воткинска с условием 20-ти процентного дополнительного финансирования.
Фото – пресс-служба Правительства РФ Пресс-служба Главы и Правительства УР
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