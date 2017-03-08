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Глава Удмуртии поздравил женщин республики с праздником

7 марта
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9aeceb28a607db89c2c3b5b613332951 Глава Удмуртии поздравил женщин республики с праздником

7 марта в Государственном цирке Удмуртии прошло традиционное торжественное собрание, посвящённое празднованию Международного женского дня.

Со всех городов и районов республики в Ижевский цирк сегодня прибыли 1700 женщин, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Перед собравшимися на ведущей культурной площадке региона со словами приветствия выступил Глава Удмуртии Александр Соловьев: «Накануне вашего праздника мы чествуем вас под сводами нашего замечательного цирка. У каждой из вас множество достоинств, поэтому мужчины любят вас, уважают и ценят. Уверен, что всем вам сегодня здесь будет интересно. Ведь вы увидите выступления замечательных артистов мирового цирка, приехавших на юбилейный Ижевский фестиваль».

Руководитель республики пожелал всем присутствующим, а в их лице всем женщинам Удмуртии праздничного настроения, любви, счастья, здоровья и благополучия.

Фото: udmurt.ru

Метки: Международный женский день Цирковой фествиаль Александр Соловьев

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