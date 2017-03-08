7 марта в Государственном цирке Удмуртии прошло традиционное торжественное собрание, посвящённое празднованию Международного женского дня.
Со всех городов и районов республики в Ижевский цирк сегодня прибыли 1700 женщин, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Перед собравшимися на ведущей культурной площадке региона со словами приветствия выступил Глава Удмуртии Александр Соловьев: «Накануне вашего праздника мы чествуем вас под сводами нашего замечательного цирка. У каждой из вас множество достоинств, поэтому мужчины любят вас, уважают и ценят. Уверен, что всем вам сегодня здесь будет интересно. Ведь вы увидите выступления замечательных артистов мирового цирка, приехавших на юбилейный Ижевский фестиваль».
Руководитель республики пожелал всем присутствующим, а в их лице всем женщинам Удмуртии праздничного настроения, любви, счастья, здоровья и благополучия.
Фото: udmurt.ru
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