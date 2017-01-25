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Глава Удмуртии поздравил студентов республики с Татьяниным днем

25 января
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2088ecc8b1aa43340814ba5434ab5c0a Глава Удмуртии поздравил студентов республики с Татьяниным днем

Сегодня в Ижевске на бульваре Гоголя состоялся праздник, посвящённый Дню российского студенчества. В нём принял участие Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Главной сценой мероприятия стала площадь перед Театром кукол. В нём приняли участие около 500 студентов, которые представили более 20 образовательных организаций республики. Мероприятие прошло в формате студенческих гуляний: игры, забавы, работа творческих площадок, конкурс поздравительных флешмобов и многое другое.

«Сегодня необычный день – Татьянин день, - сказал Александр Соловьев, приветствуя участников праздника. – Вы представляете наше будущее. Мы стараемся вложить в вас всё возможное. И здорово, что сегодня праздник студентов отмечают не только в Ижевске, но и в других городах и районах республики. Есть особый смысл в том, что ваша встреча проходит здесь, на бульваре Гоголя, который мы вместе с горожанами защитили недавно от застройки. А значит – сберегли и для вас. Мы постепенно начнём благоустраивать его, чтобы и молодёжь, и мы, представители старшего поколения, могли прийти сюда, отдохнуть, на лавочке посидеть, с птичками поговорить…».

Глава пожелал студентам хорошего настроения, любви, здоровья, счастья и благополучия. Он также поздравил с праздником юную участницу праздника ижевчанку Татьяну Январскую, родившуюся именно в День российского студенчества.

Справка:

День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.

История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ о его основании. Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова — Татьяны.

До революции в Татьянин день преподаватели и студенты отправлялись с утра в церковь, затем в актовый зал — слушать речь ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но и вся Москва (изначально этот праздник отмечался только в Москве).

Татьянин день отмечался и во времена СССР, ведь этот день совпадал с окончанием сессии. В современной России традиционно в этот день студенты устраивают массовые гуляния. Русская православная церковь вспоминает в этот день святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества.

Фото: udmurt.ru

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Метки: студенты праздник Александр Соловьев

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