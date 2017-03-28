Глава Удмуртии поздравил сотрудников нацгвардии с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, прошло в Ижевске в понедельник, 28 марта, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
На торжестве с докладом выступил начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Удмуртской Республике полковник полиции Ильяс Ханнанов. Он напомнил, что 27 марта 1811 года император Александр I своим указом создал единый корпус внутренней стражи «для охранения тишины и спокойствия». Сегодня Росгвардия, сформированная на базе внутренних войск МВД РФ, обладает мощным кадровым и техническим потенциалом, оперативными возможностями, является хорошо оснащённым и мобильным подразделением, имеющим немалый боевой опыт.
– Личный состав Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, опираясь на традиции и накопленный опыт, успешно выполняет возложенные на него задачи. Высокий профессионализм сотрудников и военнослужащих, их верность долгу и целеустремлённость позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории республики, - отметил руководитель Управления.
Глава Удмуртии в своём приветственном выступлении на торжественном собрании подчеркнул, что «Национальная гвардия России является наследницей лучших традиций органов внутренних войск, истории которых уже более двухсот лет». «Многие из вас прошли «горячие точки», многие из вас получили ордена и медали, многие остались там - на поле боя. Вы - оплот мира для миллионов людей, живущих и работающих на российской земле. Они молятся за вас, они надеются на вас. Большое спасибо вам за добросовестную службу», - сказал Александр Соловьев.
За обеспечение законности и правопорядка, образцовое выполнение служебного долга и профессионализм заместителю начальника Управления ФСВНГ России Эдуарду Микрюкову Глава вручил удостоверение и знак «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики». Старшине оперативной роты отряда мобильного особого назначения Управления Александру Чикишеву объявлена Благодарность Главы Удмуртии.
Фото: udmurt.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.