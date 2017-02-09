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Глава Удмуртии поздравил сотрудников «Ижавиа» с профессиональным праздником

8 февраля
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574657aa056d40741faac83d3e755e86 Глава Удмуртии поздравил сотрудников «Ижавиа» с профессиональным праздником

Рабочий день в среду Глава региона Александр Соловьев начал с посещения Ижевской авиакомпании, где прошло торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня работников гражданской авиации, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президента РФ в 2013 году и отмечается по всей России 9 февраля.

Перед коллективом «Ижавиа» с докладом об итогах работы за пятилетний период выступил генеральный директор компании Александр Городилов. Он ещё раз напомнил, что «Ижавиа» насчитывает свою историю с 1944 года и является одним из старейших предприятий отрасли России.

Сегодня деятельность авиакомпании представлена на региональном, национальном и международном рынках авиаперевозок. География полётов включает 80 аэропортов России и стран ближнего зарубежья, 36 из которых были открыты в 2012-2016 годах.

Личный состав насчитывает 777 человек. Средняя заработная плата без учёта лётного состава составила в 2016 году 26,4 тыс. руб., с учётом лётного состава – 33,6 тыс. рублей.

В списке 35-ти основных авиаперевозчиков Российской Федерации по трём основным показателям «Ижавиа» занимает 18 место по количеству перевезённых пассажиров, 14 место по пассажирообороту и 19 место по проценту занятости пассажирских кресел.

В 2016 году было перевезено 307 641 человек (рост по отношению к 2012 году - 76 процентов), перевезено 1180,7 тонн грузов. Общий налёт в 2016 году составил 7508 часов (рост на 6 процентов к 2015 году и на 33 процента к 2012 году).В общей сложности силами авиакомпании за пять лет перевезёно 1 миллион 318 тысяч 823 пассажира, 5,5 тысяч тонн грузов и почты.

Поздравляя сотрудников «Ижавиа» с профессиональным праздником, Глава Удмуртии отметил, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Перечисления в бюджеты всех уровней за 2016 год составили 253,1 млн рублей. Из них: в бюджет Удмуртской Республики – 183,1 млн рублей, в федеральный – 70 млн рублей. За период с 2012 по 2016 годы налоговые отчисления составили 1 миллиард 204 миллиона рублей.

«Сложился стабильный коллектив, сплав молодости и опыта. Вы ежегодно вносите достойную лепту в бюджет нашей республики. Из года в год расширяется география полётов. Число аэропортов, где приземляются и взлетают самолеты с вашей эмблемой, за последние пять лет выросло почти вдвое. Это серьёзное достижение, - отметил Александр Соловьев. - Знаю, что впереди вам предстоит немало сделать, чтобы условия вашей работы были самыми современными. Поэтому вместе с вашим руководством мы продолжим решать на федеральном уровне задачу проведения реконструкции Ижевского аэропорта».

Фото: udmurt.ru

Метки: Торжественное собрание День работников гражданской авиации ИжАвиа Александр Соловьев

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