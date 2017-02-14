В честь 25-летия деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике 13 февраля состоялось совещание, в работе которого принял участие Глава региона Александр Соловьев, члены Общественно-консультативного совета при Удмуртском УФАС России, а также сотрудники Управления.
Выступая перед собравшимися, руководитель Управления Михаил Маренников назвал задачи, стоящие перед антимонопольной службой и отметил результаты работы ведомства за 2016 год, передает пресс-служба Удмуртского УФАС.
В числе положительных моментов было отмечено, что по итогам 2016 года в УФАС поступило 432 заявления по признакам нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, о торговой деятельности, о рекламе. Что на 183 меньше, чем в 2015 году, и на 89 меньше показателя 2014 года.
Было выявлено 144 нарушения антимонопольного законодательства, 104 из которых были устранены. Часть действий, признанных нарушающими конкурентное право, оспорены заинтересованными лицами и проходят стадию судебной оценки.
Руководитель Управления отметил положительный эффект практики института предупреждений и предостережений. Так, в 2016 году Управлением выдано 36 предупреждений о недопущении нарушения антимонопольного законодательства, что позволило в 24 случаях прекратить нарушения без возбуждения дел.
Участникам совещания также была представлена информация о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления – практике административного производства. В 2016 году вынесено 473 постановления о привлечении к административной ответственности, исполнено 314 постановлений. Сумма взысканных штрафов а прошлом году составила 24 млн руб., в 2015 году – 10 млн руб., в 2014 – 7 млн руб.
В рамках обеспечения государственного контроля за соблюдением Закона о контрактной системе рассмотрено 345 жалоб участников закупок, что позволило выявить 78 фактов закупок, проведённых с нарушением действующего законодательства, вынесено 424 постановления о привлечении к административной ответственности. Сумма взысканных штрафов составила 2,1 млн руб., что превысило показатель 2015 года более чем в два раза.
Глава Удмуртии начал своё выступление с поздравления в адрес сотрудников ведомства с 25-летием со дня образования в Удмуртии подразделения Федеральной антимонопольной службы.
«Мне хочется от всей души поздравить весь ваш небольшой, но дружный коллектив с этим юбилеем. У вас сложилась единая команда профессионалов, вы принципиально решаете возложенные на вас важные задачи по защите конкуренции, борьбе с монополизмом, соблюдению законодательства о размещении заказов и о рекламе», - сказал Александр Соловьев.
Руководитель региона отметил, что статистические показатели по снижению числа обращений и жалоб в сфере антимонопольного законодательства свидетельствуют о качестве работы ведомства.
«Думаю, что создание в нашей республике отдельной структуры, которая будет заниматься вопросами госзакупок, ещё больше будет способствовать наведению порядка в этой сфере», - подчеркнул Глава.
Фото: udmurt.ru
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