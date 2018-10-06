В течение дня руководитель региона побывал в Вавожской средней школе, где поблагодарил за 40-летний педагогический труд учителя физики и астрономии, заслуженного работника образования Удмуртской Республики Зою Николаевну Наймушину.
Также Александр Бречалов посетил СХПК "Колхоз имени Мичурина". Хозяйство ежегодно реализует семена колосовых и зернобобовых культур, занимается производством муки, выпечкой хлеба и изготовлением мясных полуфабрикатов. В этом году в рамках реализации «Программы по достижению 1 миллиона тонн молока по Удмуртской Республике» начато строительство животноводческого комплекса на 1200 голов. В историко-краеведческом музее колхоза он встретился с Почётным гражданином Удмуртии, заслуженным работником сельского хозяйства Валентином Калининым, руководившим хозяйством четыре десятилетия. Там же Главу республики ознакомили с историей деревни Зямбайгурт.
Затем руководитель региона провел в здании Администрации традиционную встречу с активом и жителями района. Глава района Николай Чайников доложил, что на предыдущей встрече было 23 поручения. По всем проведена соответствующая работа. Но не все мероприятия выполнены в полном объеме. В частности, не решен вопрос по очистке р. Ува, где из-за невыполнения предприятием «Увамолоко» своих обязательств по очистным сооружениям летом снова зарегистрированы случаи загрязнения реки.
Далее Глава республики ответил на вопросы жителей, которые касались подъездных дорог к детским садам, приобретению аппарата УЗИ в медучреждения, закупке защитного экрана для муниципальной хоккейной коробки, устойчивой сотовой связи.
Александр Бречалов призвал руководителей предприятий тщательно изучить возможность участия в федеральных программах: «Передовой район, самая большая концентрация предприятий-чемпионов, а доля участия в программах очень небольшая», - отметил он.
Ну и особое внимание сегодня, в День учителя, было уделено системе образования, строительству и ремонту школ не только на территории района, но и всей республики. «В течение 19 лет в Ижевске не было построено ни одной школы. Мы сейчас каждый год как минимум по одной, в следующем году две школы будем строить. Для этого изыскиваем средства и из внебюджета. Всего надо построить порядка 17 школ в Ижевске и порядка 14 школ в республике. Достойный объект будет в Кезу. В Ижевске в прошлом году ввели школу в микрорайоне Столичный, в этом году открыли в Прасовском переулке, в следующем году на Леваневского и Берша. Да, мы начинаем строить школы, - отметил Глава республики.
В завершении визита Александр Бречалов принял участие в торжественном собрании педагогов муниципального образования, посвящённом Дню учителя. Он поблагодарил всех за ежедневный нелегкий труд и вручил награды: почетное звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики» присвоено учителю математики Надежде Ложкиной, почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено воспитателю детского сада Ольге Турановой.
Фото Карипов Э.
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