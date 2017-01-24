24 января известному политику и журналисту Юрию Кедрову исполняется 80 лет. В адрес юбиляра Глава Удмуртии Александр Соловьев направил поздравление.
«В сложнейшие годы перестройки и реформирования нашего государства Вы работали в составе руководства республики и вместе со своими коллегами обеспечили стабильность в обществе, преемственность власти и заложили основы для последующего развития Удмуртии. Ваша активная жизненная и гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив вызывают искреннее уважение», - цитирует текст поздравления Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.
Юрий Кедров – сын удмуртского писателя Филиппа Кедрова, погибшего на войне. Долгие годы работал редактором общественно-политических передач Удмуртского радио. В 70-е годы прошлого века был собственным корреспондентом ТАСС по Удмуртии, во второй половине 80-х – редактором газеты «Удмуртская правда». В 1990 году Кедрова избирают первым заместителем Председателя Верховного Совета УАССР. Он возглавлял рабочие группы удмуртского парламента по подготовке Декларации о государственном суверенитете Удмуртии (1990 г.), Конституции республики и государственной символики - гимна, флага и герба УР (1994 г.).
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