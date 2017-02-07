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Глава Удмуртии поставил задачу завершить обновление санитарного автопарка в 2017-2018 годах

7 февраля
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3e59c355dc34abc52e199da9049fb3a1 Глава Удмуртии поставил задачу завершить обновление санитарного автопарка в 2017-2018 годах

Завершить 100-процентное обновление санитарного автопарка в 2017-2018 годах - такую задачу ещё раз озвучил перед кабинетом министров Глава Удмуртии Александр Соловьев на очередном совещании с членами президиума Правительства УР.

«Мы уже сделали первые шаги по обновлению автопарка машин службы «Скорой помощи». Считаю, что за ближайшие два года работу по 100-процентному обновлению необходимо завершить и закрыть эту тему, используя все источники финансирования, что было успешно сделано в прошлом году», - цитирует Александра Соловьева пресс-служба Главы и Правительства УР.

Обсуждая предварительный план мероприятий по выполнению задач, поставленных им в ежегодном докладе «О положении в республике», Александр Соловьев сделал ряд замечаний. В частности, Глава попросил конкретизировать целевые показатели выполнения данных им поручений, чтобы было понятно, какие конкретные цифры должны быть достигнуты в этом году. Это касается объёма привлечённых инвестиций, роста посевных площадей и производительности молока, увеличения жилищного строительства, обновления санитарного автопарка и других направлений социально-экономического развития УР.

Он также обратил внимание членов президиума на необходимости полного освоения средств, привлекаемых из федерального бюджета. По итогам 2016 года 16 министерств и ведомств освоили целевые межбюджетные трансферты в полном объёме.

Фото: udmurt.ru

Метки: Глава Удмуртии Александр Соловьев совещание с членами президиума Правительства Удмуртии обновление санитарного автопарка

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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