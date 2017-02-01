Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Удмуртской Республики и ЗАО СП «Брянсксельмаш». Со стороны республики документ подписал Глава Удмуртии Александр Соловьев, со стороны производителя сельхозтехники - генеральный директор «Брянсксельмаша» Валерий Сулеев.
Как отметил на подходе к журналистам Александр Соловьев, республика активно сотрудничает с компанией «Брянсксельмаш» с 2004 года. За эти годы сельхозпроизводителям Удмуртии из Брянска было поставлено более 450 самоходных комбайнов (210 зерноуборочных и 253 кормоуборочных). В том числе, в 2015 году - 20 ед., в 2016 году - 27 ед., в планах на 2017 год – приобретение 45 единиц спецтехники.
«ЗАО СП «Брянсксельмаш» хорошо зарекомендовали себя среди сельхозтоваропроизводителей Удмуртии, прежде всего, конкурентоспособной ценой, хорошим качеством и удобными для механизаторов условиями гарантийного и сервисного обслуживания, а также простотой и надёжностью в эксплуатации. Уверен, что наше сотрудничество окажется таким же полезным и выгодным для обеих сторон, как и в предыдущие годы», - цитирует Александра Соловьева пресс-служба Правительства УР.
Глава подчеркнул, что новая техника поможет сельхозпроизводителям региона в решении поставленных перед ними важных задач по наращиванию кормовой базы и вводу в оборот заброшенных пашень. Которые, в свою очередь, буду способствовать успешной реализации стратегического республиканского проекта по производству миллиона тонн молока. Напомним, что эти первоочередные задачи определил перед агропромышленным комплексом руководитель региона.
Как рассказал журналистам Валерий Сулеев, соглашение подразумевает сотрудничество по поставке техники «Брянсксельмаш» со скидкой в размере 10 процентов, а также взаимодействие по развитию учебных заведений.
«Мы планируем открыть новые учебные классы в агропромышленных колледжах Удмуртии: Асановском и Глазовском. Продолжим сотрудничество и с ИжГСХА в части организации учебных аудиторий, предоставлении пособий и образцов сельхозтехники», - заметил он.
Направление работы производителя с образовательными учреждениями полностью одобрил руководитель Удмуртии. «Здорово, что ребята уже на этапе обучения получат свой первый опыт работы на той технике, на которой сейчас трудятся наши селяне», - резюмировал Александр Соловьев.
Фото: udmurt.ru
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