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Глава Удмуртии подписал Соглашение о сотрудничестве с Президентом «Почта Банк»

1 марта
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Ed835729f43f94fb8364b4a6d9f8c607 Глава Удмуртии подписал Соглашение о сотрудничестве с Президентом «Почта Банк»

Делегация Удмуртии продолжила работу на российском инвестиционном форуме «Сочи - 2017». Напомним, официальную делегацию возглавляет Глава Удмуртии.

Александр Соловьев на форуме подписал ряд Соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

В частности, достигнута договорённость о совместной деятельности с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой. Речь идёт о взаимодействии по улучшению инвестиционного климата в регионе, развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и социальной сферы (в том числе путём реализации общественно значимых проектов и инициатив на территории УР).

В ходе церемонии Глава Удмуртии выразил надежду, что подписание Соглашения между Правительством УР и Агентством стратегических инициатив даст реальный результат в привлечении инвестиций, а также в работе по формированию современных профессиональных качеств у молодых представителей бизнес-сообщества республики.

Кроме того, руководитель региона Александр Соловьев подписал Соглашение о сотрудничестве с Президентом - председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко. Основные направления совместной деятельности: внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Удмуртской Республики, реализация программ безналичной формы расчётов с использованием банковских карт, финансово-экономический консалтинг.

«Для нас важно, что вы ставите задачу повышения доступности финансовых услуг для населения. В том числе для тех наших сограждан, что живут в небольших и удалённых населённых пунктах. Используете для этого почтовые отделения. «Почта Банк» активно развивается у нас в Удмуртии. Вы открываете в республике новые клиентские центры, точки продаж. Создаёте новые высокотехнологичные рабочие места (112 мест в 2016 году, 64 из них заполнены преимущественно студентами и выпускниками вузов УР). Руководство республики может это только приветствовать. Мы готовы обсудить перспективы более тесного нашего сотрудничества на основе взаимного соглашения. В том числе вопросы участия «Почта Банка» в наших социально-экономических проектах», - подчеркнул Глава Удмуртии на встрече с руководством компании.

Фото: udmurt.ru

Метки: Инвестиционный форум "Сочи-2017" Соглашение о сотрудничестве Почта Банк Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов рабочие встречи Александр Соловьев

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