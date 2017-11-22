Распоряжение Главы Удмуртской Республики "О введении режима чрезвычайной ситуации"
В соответствии со статьёй 3.1 Закона Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года № 43-РЗ «О защите населения и территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций», в связи с обрушением строительных конструкций в первом подъезде (с первого по девятый этажи) многоквартирного 9-этажного панельного, Г-образной застройки, 6-подъездного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 261 на территории Удмуртской Республики, в целях решения задач по организации обеспечения жизнедеятельности населения и проведения аварийно-спасательных работ:
1.Установить с 9 ноября 2017 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования для органов управления и сил Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике:
организовать работу оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации;
организовать работу по сбору и обработке информации по чрезвычайной ситуации;
организовать подготовку и представление донесений в Центральный региональный центр МЧС России;
организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
организовать взаимодействие и координацию действий сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.Предложить Главе муниципального образования «Город Ижевск»:
организовать оповещение населения;
организовать работу городского штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и информационного центра;
организовать пункты временного размещения (далее – ПВР) в радиусе 200 метров от места чрезвычайной ситуации;
организовать 3-разовое горячее питание группировки сил в зоне чрезвычайной ситуации и отселённого населения в ПВР;
организовать эвакуацию тел погибших в морг бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 87а.
4.Предложить Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике:
организовать оповещение населения с использованием автомобилей с громкоговорящей системой и системы оповещения;
организовать охрану общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации;
организовать регулирование дорожного движения в объезд зоны чрезвычайной ситуации.
5.Предложить начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике организовать охрану общественного порядка и безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.
6.Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:
организовать работу учреждений здравоохранения и морга бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в режиме чрезвычайной ситуации;
организовать работу бригад скорой помощи в зоне чрезвычайной ситуации для оказания медицинской помощи и доставки пострадавших в лечебные учреждения;
организовать медицинское обеспечение группировки сил проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и оказание медицинской и психологической помощи в ПВР пострадавшим и родственникам погибших.
7.Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики:
организовать обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости в ПВР;
организовать обеспечение группировки сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций горюче-смазочными материалами и питанием.
8.Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики после проведения поисково-спасательных работ приступить к аварийно-восстановительным работам.
9.Предложить федеральному казенному учреждению «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике» организовать постоянное взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований в Удмуртской Республике для оперативного сбора информации о чрезвычайной ситуации и информации, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.
10.Агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики во взаимодействии со средствами массовой информации регулярно информировать население о сложившейся обстановке.
11.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов
г. Ижевск, 9 ноября 2017 года, № 410-РГ
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