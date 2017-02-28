С 27 по 28 февраля официальная делегация Удмуртской Республики во главе с руководителем региона принимает участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».
В первый день работы форума Глава Удмуртии Александр Соловьев и генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Максим Шерейкин подписали Соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Согласно документу, заключена договорённость о совместной реализации на территории Удмуртской Республики инвестиционных проектов в сфере технологической модернизации существующих предприятий путём поиска и внедрения технологических решений мирового уровня. В частности, стороны обязуются провести технологический аудит промышленных предприятий, поиск потенциальных партнёров и встраивание предприятий в кластеры.
«Мы много работаем по улучшению инвестиционного климата, - отметил в своём выступлении Александр Соловьев. - В 2016 году Удмуртия шагнула в общероссийском рейтинге состояния инвестклимата с 43-го сразу на 29-е место. По оценке, в 2016 году в нашей республике привлечено 80 млрд рублей инвестиций. Но этого, по нашему мнению, недостаточно. Модернизация производств на наших предприятиях создаёт условия для роста инвестиций. И всесторонняя поддержка вашего агентства в этом вопросе может сыграть важную роль. Мы надеемся, что подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и Агентством по технологическому развитию поможет республике увеличить выпуск высокотехнологичной продукции, востребованной не только на отечественном, но и на мировом рынке».
После церемонии подписания Соглашения Глава региона принял участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики».
Для справки:
Агентство работает с действующими предприятиями и готовыми технологическими решениями. Это приводит к быстрой ликвидации технологических и экономических разрывов, которые не позволяют многим российским предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию. Среди других функций Агентства – информационная система поиска готовых технологических решений и анализ перспектив технологического развития. По отбору решений Агентство сотрудничает с зарубежными странами – Японией, Китаем, Кореей, Италией, Германией и Израилем.
Фото: udmurt.ru
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