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Глава Удмуртии поддержал предоставление субсидий на лизинговые платежи

3 октября
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Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов поддержал предложение ООО «Воткинские литейные технологии» и ООО «Орион» о возобновлении предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга.

C613823a736113c8bcbd7b768c5f5715 Глава Удмуртии поддержал предоставление субсидий на лизинговые платежи

Директор деревообрабатывающего предприятия ООО «Орион» Александр Штумф рассказал, что полученные ранее субсидии были направлены на приобретение лесозаготовительного комплекса в пос. Ува. Благодаря полученной поддержке оборот предприятия увеличился на 53,3 %, налоговые отчисления выросли на 117 %, численность работников увеличилась на 146 человек.

Ранее это была самая массовая программа субсидирования программ МСП. Максимальный размер субсидии с 2009 года был увеличен в 10 раз со 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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