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**На заседании общественного совета по развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности и ко...

**Александр Бречалов принял участие в открытии нового инструментального производства и учебного центр...

**Только в этом году инвестиции в обновление производственных мощностей предприятия составят 5 миллиа...