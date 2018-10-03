Директор деревообрабатывающего предприятия ООО «Орион» Александр Штумф рассказал, что полученные ранее субсидии были направлены на приобретение лесозаготовительного комплекса в пос. Ува. Благодаря полученной поддержке оборот предприятия увеличился на 53,3 %, налоговые отчисления выросли на 117 %, численность работников увеличилась на 146 человек.
Ранее это была самая массовая программа субсидирования программ МСП. Максимальный размер субсидии с 2009 года был увеличен в 10 раз со 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.