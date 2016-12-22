Вопросы оптимизации обсудили в пятницу, 16 декабря, на республиканском совещании под председательством Александра Соловьева с главами муниципальных образований и председателями депутатских Советов. Были затронуты вопросы оптимизации отрасли здравоохранения и сокращения численности муниципальных служащих, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Министр здравоохранения УР Алексей Чуршин, подводя итоги работы отрасли в 2016 году, отметил, что министерством была проведена реорганизация лечебных учреждений путём присоединения семи медицинских организаций и двух аптек. В том числе прикреплены маломощные медицинские организации к крупным учреждениям здравоохранения, обладающим более высоким кадровым потенциалом и материально-техническими ресурсами.
Что касается планов на будущий год, то реорганизационные мероприятия будут проводиться с учётом территориального планирования и финансового анализа деятельности медицинских организаций.
Глава Удмуртии обратился к Алексею Чуршину с просьбой - в ходе оптимизации отрасли в муниципальных образованиях обязательно советоваться с руководителями органов местного самоуправления на местах. «И не только районного, но и поселенческого звена», - особо отметил руководитель региона.
В ходе обсуждения темы здравоохранения Александр Соловьев также добавил: «В этом году мы запланировали ввести 25 ФАПов. И все они работают. По нашей программе будет введено ещё 50. Прошу Вас, Алексей Дмитриевич, взвешенно подойти к их размещению. А глав территории – не затягивать с оформлением земельных участков под них. Говорю об этом потому, что в 2016 году мы с этой проблемой столкнулись. И дело тормозилось. А страдают от этого наши жители».
Особую дискуссию на совещании вызвал вопрос по исполнению органами местного самоуправления рекомендаций Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики по приведению процентного соотношения количества должностей технических работников и работников, занимающихся обслуживанием зданий, к количеству должностей муниципальной службы.
Со стороны глав городов и районов поступил ряд замечаний, которые, по их мнению, не были учтены при подготовке данных рекомендаций. Руководитель Удмуртии поручил Минтруду доработать этот вопрос, снять имеющиеся вопросы, чтобы принять окончательное консолидированное решение.
«Ещё раз подчеркну, оптимизацией государственных и муниципальных служащих мы занимались и заниматься будем. Мы договаривались проводить сокращение штатной численности на всех уровнях власти. В 2017 году планируется очередное сокращение служащих в органах исполнительной власти на 10 процентов. Эту задачу я ставлю перед Правительством. Такое же предложение сделано Государственному Совету. Тем более что решение о сокращении со следующего созыва числа его депутатов уже принято. Все должны понимать, что любая оптимизация должна быть направлена, в первую очередь, на повышение эффективности работы. И я думаю, что резервы по сокращению служащих как в органах госвласти, так и на местах имеются, что позволит нам сэкономить бюджетные средства», - сказал в заключении Александр Соловьев.
Фото: udmurt.ru
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