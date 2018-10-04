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Глава Удмуртии находится с рабочим визитом в посёлке Кез

4 октября
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Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов работает в посёлке Кез.

7518611248 img 5301 Глава Удмуртии находится с рабочим визитом в посёлке Кез

С утра он побывал на строительной площадке, где будет построена новая трёхэтажная школа на 500 мест с актовым и спортивным залами, кабинетами информатики, мастерскими, уличной спортплощадкой. До конца текущего года строители намерены сделать фундамент. Возможности для этого есть.

Здесь Глава провёл оперативное рабочее совещание, обсудил перспективы строительства социального объекта с руководством района и представителями подрядной организации. "В посёлке очень сложная ситуация с местами в школах. Имеющиеся учебные заведения перезагружены в 1,5-2 раза. Поэтому для нас это крайне важный объект. Прошу подрядчиков быть со мной на прямой связи, ежемесячно докладывать о ходе работ, чтобы в случае возникновения проблем оперативно решать их. Новая школа в Кезу - это минимум, который мы обязаны сделать независимо от того, что у нас с бюджетом", - сказал Александр Бречалов.

Сейчас руководитель республики находится на Кезском сырзаводе, основном промышленном и градообразующем производственном предприятии района. В среднем за год завод перерабатывает свыше 120 тысяч тонн молока, вырабатывает более 15 тысяч тонн цельномолочной продукции, 1400 тонн – масла. Производство сыра занимает более 35 процентов общего объёма выпускаемой продукции. За год здесь вырабатывается 9 тысяч тонн различных видов сыра.

В обед Глава Удмуртии намерен ознакомиться с деятельностью частных предпринимателей, владеющих сетью магазинов "Агапыч". Затем состоится традиционная встреча с активом и населением района. В повестке - подведение итогов работы за год, исполнение поручений Александра Бречалова, данных во время предыдущего визита в район, обсуждение перспектив развития территории.

Вместе с Главой Удмуртии в рабочей поездке находится Первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе России Андрей Исаев.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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