С утра он побывал на объекте торговли, принадлежащем местному предпринимателю Ивану Самсонову, где в настоящее время проводится масштабная реконструкция. После осмотра здания руководитель республики посетил жилой дом директора ООО «Дядя Ваня». За чашкой чая Александр Бречалов и Иван Самсонов обсудили вопросы развития предпринимательства в районе.
Один из первых предпринимателей Алнашского района отметил, что конкуренция в сфере торговли на селе очень высокая. Чтобы выдержать её, необходимо быть ближе к народу, открывать торговые точки в отдалённых деревнях. По словам Ивана Самсонова, его предприятие постепенно расширяет производство, в частности, из года в год увеличивает выпуск хлебобулочных изделий. Хлеб пока пекут в электрических печах, что обходится дорого, поэтому в перспективе предприниматель планирует подключение к газовым сетям.
В качестве индивидуального предпринимателя Иван Иванович начал свою деятельность в 1989 году. В коллективе ООО «Дядя Ваня» работает 28 человек.
В 2002 году за добросовестный труд в сфере торговли награждён Почётной грамотой Министерства торговли и бытовых услуг УР. Был победителем республиканского конкурса «Лучшее предприятие торговли-2002». Неоднократно принимал участие в республиканском конкурсе «Лучший предприниматель года». В 2016 году Ивану Самсонову присвоено почётное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Удмуртской Республики». В настоящее время он является бизнес-омбудсменом по защите прав предпринимателей района при Общественной палате УР. Самсонов является постоянным спонсором многих важных мероприятий района. Каждый год в Алнашах проводятся лыжные гонки на приз ООО «Дядя Ваня».
Вторым пунктом в программе рабочей поездки в район Главы Удмуртии обозначено посещение строящегося объекта - Алнашской средней школы, а также ознакомление с ходом строительства стадиона Алнашской детской юношеской спортивной школы, проектом будущей лыжной базы в райцентре.
Сегодня Глава республики намерен посетить также ООО «Писеевское». В деревне Нижний Сырьез он ознакомится с ходом строительства клуба и моста за счёт средств предприятия.
Затем в деревне Старая Шудья состоится встреча с активом. В повестке – презентация проекта «Практика привлечения средств граждан на реализацию вопросов местного значения по механизму самообложения», подведение итогов работы за год, исполнение поручений Александра Бречалова, данных во время предыдущего визита в район, обсуждение перспектив развития территории.
Фото Карипов Э.
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