«Народная ярмарка» и выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» откроются в Ижевске **С 1 по 5 ноября 2018 года в рамках празднования Дня народного единства в Ижевске состоятся III Всер...

Дмитрий Генералов стал Советником Главы Удмуртской Республики Глава Удмуртии Александр Бречалов 11 октября встретился с Генеральным директором АО «Корпорация разви...

Планёрка с Вениамином Соломенниковым. «Мой принцип – решать проблемы конкретного человека» **В редакции газеты «Удмуртская правда» обсудили по каким параметрам институт уполномоченного по прав...