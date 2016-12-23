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Глава Удмуртии наградил победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

12 декабря
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B8011c85c603a8c6fd9e94142682fc11 Глава Удмуртии наградил победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

В понедельник, 12 декабря, в Удмуртии чествовали победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Торжественная церемония прошла в Резиденции Главы Удмуртии. Заслуженные награды победителям вручал Александр Соловьев, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Конкурс проводится на протяжении 19 лет и считается одним из самых престижных конкурсов в России в области качества. Предприятия Удмуртии являются активными участниками конкурса. С 1998 года в ней приняли участие 142 предприятия нашего региона.

Продукция Концерна «Аксион», ОАО «МИЛКОМ», Увинского мясокомбината, санатория «Металлург» более 10 раз были удостоены высшей награды конкурса «100 лучших товаров России». Также в числе постоянных участников и победителей конкурса - ООО «Гостиный двор», Игринский мясокомбинат, ЗАО «Сактон». В этом году на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России-2016» нашу республику представляли 20 предприятий с 45-ю видами лучшей продукции. Открывая церемонию награждения, Глава региона отметил, что нынче Удмуртия заняла 14 место среди 78 регионов России и вошла в двадцатку самых активных участников конкурса «100 лучших товаров России».

ООО «Концерн «Аксион» в этом году удостоен высшей награды конкурса – приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА», которым награждают всего 4 из 1500 предприятия России. «Отрадно осознавать, что предприятия Удмуртской Республики являются активными участниками конкурса. Участие в нём стимулирует предприятия на улучшение качества своей продукции, обеспечение её экологичности и безопасности для населения, повышает её конкурентоспособность как на российском, так и на мировом рынке», - сказал Александр Соловьев.

Фото: udmurt.ru

Метки: Церемония награждения 100 лучших товаров России Александр Соловьев

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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